Tour de France 2023, pagelle di oggi: Van der Poel costruisce, Philipsen finalizza ancora

PAGELLE QUARTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Jasper Philipsen, voto 9: il belga cala il bis nel circuito di Nogaro. Ancora una volta sfrutta il lavoro perfetto di Van der Poel che stavolta lo lascia ancora più vicino al traguardo. Resiste alla rimonta di Caleb Ewan piazzando un colpo di reni straordinario. Con un treno di tale livello appare imbattibile.

Caleb Ewan, voto 8: di nuovo costretto a fare tutto da solo, di nuovo in rimonta, di nuovo piazzato. L’australiano è in forma ed oggi la delusione sul suo volto dopo il traguardo era evidente. Se prima o poi dovesse funzionare il traino di Guarnieri, la vittoria potrebbe non essere lontana.

Phil Bauhaus, voto 7,5: si conferma uno degli sprinter più forti in circolazione, seppure arrivi ancora solo un piazzamento. Fa tutto da solo, salta di ruota in ruota, fino a lanciarsi verso un terzo posto prezioso.

Mathieu van der Poel, voto 8: non servono molte parole per descrivere il fenomeno neerlandese. Buona parte de successo di Philipsen è merito suo e del modo in cui è riuscito ad infilarsi in ogni spazio disponibile e lanciarlo a poco più di 100 metri dal traguardo. Pazzesco.

Bryan Coquard, voto 7: si incolla alla ruota di Alexander Kristoff e si lancia verso un quarto posto importante. La distanza dal vincitore è considerevole ma quando la strada sarà più favorevole per lui, potrebbe andarci molto più vicino.

Mark Cavendish, voto 6: Cannonball c’è. Al sesto posto di ieri aggiunge un quinto oggi, raggiunto nonostante si sia trovato chiuso ai -200 dal traguardo. L’obiettivo record all-time è possibile.

Fabio Jakobsen, S.V.: finisce a terra nel circuito di Nogaro e non può disputare la volata. Un peccato, perché oggi sembrava la sua grande occasione.

Dylan Groenewegen, voto 5: mai veramente della contesa per la vittoria di tappa, il neerlandese ha decisamente qualcosa da registrare tra condizione ed intesa con la squadra. Il 14° posto odierno è ben al di sotto delle sue potenzialità.

