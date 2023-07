Tour de France 2023, pagelle di oggi: Jonas Vingegaard un alieno, Pogacar secondo ma deve arrendersi

PAGELLE SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Jonas Vingegaard, voto 10: semplicemente un alieno. Dal primo metro percorso si è capito che fosse un gradino, forse anche due sopra tutti gli altri. La Maglia Gialla oggi ha messo la propria firma sul Tour e ha ipotecato la vittoria finale. Un numero dice più di mille parole: 41.227 km/h, la sua media nonostante le tante salite percorse in questa prova contro il tempo. Non cambia bici, anzi, sull’ultimo strappo aumenta ancora il margine su Pogacar e vola verso il successo di Parigi.

Tadej Pogacar, voto 7,5: sembrava di rivivere la scena di tre anni fa, con lui protagonista e Primoz Roglic costretto alla resa. Questa volta, nonostante una cronometro da primo degli umani il campione nazionale a cronometro deve arrendersi. 1’38” di ritardo, incapace di rispondere alla performance irreale del suo avversario. La Maglia Gialla ora è forse troppo lontana.

Wout van Aert, voto 8: non c’è un giorno di pausa per il belga. Con la maglia di campione nazionale disputa una gran cronometro, chiudendo a 2’51” dalla vetta in terza posizione.

Pello Bilbao, voto 7,5: prova di gran qualità per l’iberico della Bahrain-Victorious che chiude quarto e lascia aperti gli spiragli per la top-5 in classifica generale.

Simon Yates, voto 7,5: a cronometro negli ultimi anni si è sempre disimpegnato bene e lo fa vedere anche questa volta, terminando quinto.

Adam Yates, voto 7,5: il gemello della UAE Emirates trova una performance più che solida che gli vale la terza posizione in classifica generale. Il podio è assolutamente alla portata, ma occhio a Rodriguez.

Giulio Ciccone, voto 8: aveva un solo obiettivo, quello di centrare i cinque punti sul GPM di Côte de Domancy e, con la sua bellissima Maglia a Pois, ci è riuscito alla grande.

