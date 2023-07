Tour de France 2023, Jonas Vingegaard: “Avrei potuto essere più egoista, mi devo concentrare solo sulla classifica”

Jonas Vingegaard ha risposto presente all’attacco di Tadej Pogacar sullo Jaizkibel: il danese ha tenuto botta e ha dimostrato di essere in buona condizione e di essere assolutamente all’altezza per confermare la vittoria dello scorso anno al Tour de France 2023.

Questo il commento del corridore della Jumbo-Visma sulla tappa odierna: “Personalmente è stata una buona giornata, anche se chiaramente avremmo voluto vincere con Wout Van Aert, quindi siamo un po’ delusi per questo – spiega il danese ai microfoni di SpazioCiclismo. Forse però facendo così abbiamo perso un po’ meno secondi di quanto pensavamo da Pogacar, quindi in questo senso è andata bene. Nello scenario peggiore lui avrebbe potuto prendere 18 secondi e io niente mentre così lui ne ha presi dodici e io cinque, quindi è comunque molto meglio”.

Alla domanda sul mancato supporto a Van Aert nell’ultimo chilometro per chiudere su Lafay ha risposto piccato: “Ho già fatto qualcosa per Wout. Avrei potuto essere egoista e collaborare con Pogacar, ma se non ho tirato in quel momento è stato per aiutare lui. Personalmente, mi devo concentrare solamente sulla classifica. Abbiamo obiettivi diversi, anche se siamo comunque tutti delusi che Wout non abbia vinto oggi, anche io. Sarà interessante vedere come andranno le prossime tre settimane, io sono contento della mia condizione”.

Foto: Lapresse