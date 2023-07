Tour de France 2023, Jasper Philipsen: “Una delusione perdere lo sprint. Auguro il meglio a Cavendish”

Dopo tre vittorie si interrompe la striscia in volata di un fenomenale Jasper Philipsen. Nonostante quello di oggi a Limoges non sia stato uno sprint vero e proprio, il belga è riuscito comunque a giocarsela alla pari con Mads Pedersen chiudendo secondo.

Le dichiarazioni del corridore dell’Alpecin-Deceuninck: “È una delusione. È stato uno sprint onesto, Mads aveva le gambe migliori, congratulazioni a lui. La squadra ha fatto un lavoro straordinario ma non sono riuscito a finirlo, non avevo le gambe”.

Bicchiere comunque mezzo pieno: “Avremmo potuto fare diversamente, ma la maglia a punti è il nostro obiettivo e dunque ho fatto la volata io e non van der Poel. Finora abbiamo avuto successo, quindi niente di cui pentirsi”.

Sulla caduta di Mark Cavendish costretto al ritiro: “Sono stato sorpreso di sentire che Mark Cavendish era caduto. Era sulla buona strada per vincere una tappa e battere il record di Merckx, ed è davvero un peccato che la sua storia al Tour de France sia finita così. Mi dispiace per lui e gli auguro tutto il meglio. Mi ha sicuramente ispirato, perché è il miglior velocista di tutti i tempi. È una leggenda e un grande esempio per me”.

Foto: Lapresse