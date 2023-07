Tour de France 2023, Jasper Philipsen: “Ho dimostrato di poter vincere anche senza Van der Poel”

Semplicemente ingiocabile Jasper Philipsen. Il belga della Alpecin-Fenix vince per la quarta volta in volata in questo Tour de France 2023 e di fatto ipoteca la maglia verde. Una condizione pazzesca, un’altra volata dominata nell’undicesima frazione con arrivo a Moulins: gli avversari possono solo ammirare e congratularsi con questo velocista straordinario.

Queste le sue dichiarazioni al termine dell’ennesimo sprint trionfale: “Stamattina pensavo di poter vincere ancora e ci sono riuscito. E’ davvero difficile riuscire a realizzare, è un Tour incredibile per me. Sono davvero orgoglioso di me stesso, sono contento della mia condizione di forma. Nel finale ero leggermente indietro, non è stato semplice e sono stato bravo a gestire la situazione”.

“Ho già vinto quattro volte, avrò altre tre possibilità, non sarà semplice, ma ci proverò. Ho dimostrato di poter vincere anche senza Mathieu Van der Poel. Ho cercato di fare tutto da solo, di trovare la posizione giusta in gruppo, ci sono stati momenti in cui c’è stato il pericolo di cadere”.

“Sono riuscito a prendere la ruota di Groenewegen, gli ho preso la scia e poi ho lanciato la volata. Ho un buon margine di vantaggio da gestire per la maglia verde in vista di Parigi, sono davvero contento, è un sogno“.