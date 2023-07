Tour de France 2023, Jasper Philipsen: “A tutti sarebbe piaciuto vedere Cavendish vincere. Voglio la maglia verde a Parigi”

Terzo successo di tappa al Tour de France 2023 per un super Jasper Philipsen. Il belga dell’Alpecin-Deceuninck si conferma il miglior velocista al mondo: oggi anche senza il bisogno del solito pesce pilota eccezionale Mathieu van der Poel, trova in quel di Bordeaux la ruota di Mark Cavendish e poi lo salta senza patemi per centrare la tripletta.

Le sue parole all’arrivo: “Possiamo essere orgogliosi del nostro risultato di squadra. Senza di loro sarebbe stato impossibile ottenere tre vittorie di tappa. Abbiamo lavorato insieme, ci siamo incontrati nel finale per organizzare il lead out. Sono orgoglioso e felice. Sono stato fortunato ad avere Jonas e Mathieu con me negli ultimi chilometri”.

E ancora: “Finora, è un inizio da sogno del Tour de France. Proveremo ad andare avanti, guardando anche a Parigi. D’ora in poi, mantenere la maglia verde fino a Parigi è un altro obiettivo per me. In ogni caso vedremo: per ora ci godiamo solo il momento”.

Sulla volata odierna: “Mark Cavendish era forte. Mi sarebbe piaciuto vederlo vincere, come tutti. Sicuramente continuerà a provarci. È in forma e in buone condizioni”.

