Tour de France 2023 in tv oggi: orario d’inizio 9 luglio, programma RAI ed Eurosport, streaming

Si svolgerà oggi, domenica 9 luglio 2023, la nona tappa della 110ma edizione del Tour de France. Il programma odierno prevede una frazione complicata con partenza da Saint-Léonard-de-Noblat alle ore 13:30 e arrivo, dopo 182.4 chilometri, sulla salita di Puy de Dôme.

In tutto i corridori dovranno affrontare quattro ascese e sull’ultima di queste, ovvero quella che porterà al traguardo, si attendono scintille. Prima di giungere all’arrivo i corridori dovranno percorrere 12,6 km al 7,8% di pendenza media ed è proprio qui che si assisterà infatti probabilmente all’ennesima sfida tra il danese Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma), attuale leader della classifica generale, e lo sloveno Tadej Pogacar (UEA Team Emirates), ora secondo con un ritardo di 25” rispetto alla prima posizione.

La nona frazione del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 13:00. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13:00. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 13:00.

PROGRAMMA NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Domenica 9 luglio

Nona tappa: Saint-Léonard-de-Noblat – Puy de Dôme (182.4km)

Orario di partenza: 13:30

Orario d’arrivo: 18:00 circa

NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 13.00

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 13.00

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 13.15

Foto: LaPresse