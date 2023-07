Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Vingegaard e Pogacar si sfidano sul Puy de Dome

Il Tour de France 2023 arriva ad un nuovo potenziale punto di svolta. La tappa numero nove presenta quello che è uno degli arrivi in salita più duri di questa edizione. Dopo 168 km mossi ma piuttosto semplici, il percorso prevede infatti la brutale salita del Puy de Dome. 13,3 km al 7,7% con una rampa finale negli ultimi 4 km in cui la pendenza non scenderà mai sotto l’11% e toccherà spesso il 12%.

Impossibile dunque pronosticare come favorito un nome diverso da quelli di Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. I due si sono già dimostrati di un altro livello alla concorrenza ed oggi si sfideranno a viso aperto per un altro pezzetto della vittoria finale. Nonostante le tappe semplici con una dura salita finale siano il pane dello sloveno, uscito vincitore dall’ultimo scontro, la lunghezza della salita e la condizione generale ci fa indicare il danese come primo candidato.

Tra tutti gli altri, ci sentiamo di indicare in Jai Hindley e Carlos Rodriguez gli scalatori che si sono per ora mostrati più brillanti. Simon Yates ha mostrato una buona condizione ma la caduta di ieri potrebbe farsi sentire. Occasione ghiotta anche per “arrampicatori” come Romain Bardet, David Gaudu e Mikel Landa. Menzioniamo infine anche Felix Gall, Mattias Skjelmose, Adam Yates e Thibaut Pinot.

BORSINO FAVORITI NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

***** Jonas Vingegaard

**** Tadej Pogacar

*** Jai Hindley, Carlos Rodriguez

** David Gaudu, Simon Yates, Romain Bardet

* Mikel Landa, Felix Gall, Mattias Skjelmose, Adam Yates, Thibaut Pinot, Giulio Ciccone.

