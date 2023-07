Tour de France 2023, tappa di oggi Amorebieta-Etxano-Bayonne: orari, percorso, favoriti. Sarà volata?

Dovrebbe arrivare la prima volata al Tour de France 2023: appuntamento oggi con la Amorebieta-Etxano-Bayonne, terza tappa della Grande Boucle, con il ritorno in Francia dalla Spagna. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

Sarà appunto una tappa adatta ai velocisti, poiché i gran premi della montagna sono tutti concentrati nella prima parte del percorso: la Côte de Trabakua di terza categoria (4,1 km al 5,4%), la Côte de Milloi di quarta categoria (2,3 km al 4,5%), il Col d’Itziar di terza categoria (5,1 km al 4,6%) e la Côte d’Orioko Benta (4,6 km al 6,3%). Quando mancheranno circa 90 chilometri al traguardo saranno concluse le salite e le squadre degli sprinter potranno organizzarsi per una probabile volata di gruppo.

Tantissimi i velocisti presenti in terra francese. Il favoritissimo è Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), ma occhio anche al campione d’Europa Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep), a Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Mads Pedersen (Lidl – Trek), Caleb Ewan (Lotto Dstny) e Phil Bahuaus (Bahrain – Victorious), senza dimenticare Mark Cavendish (Astana) che andrà a caccia del record di Merckx.

La terza tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 12:45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

