Tour de France 2023 in tv oggi: orario d’inizio 18 luglio, programma RAI ed Eurosport, streaming

Dopo la giornata di riposo di ieri, la seconda del Tour de France 2023, la Grande Boucle riprenderà questo pomeriggio con la sedicesima frazione, ovvero la cronometro (l’unica di questo Tour) con partenza da Passy e arrivo, dopo 22,4 chilometri, sul traguardo Combloux.

Nella prova contro il tempo odierna il primo corridore partirà alle ore 13.05, mentre l’ultimo, ossia il leader della classifica generale Jonas Vingegaard, prenderà il via alle ore 17:00. Nel complesso non sarà una cronometro semplice, visto che i corridori dovranno anche affrontare la Cote de Domancy, salita di 2,5 km al 9,4% di pendenza media. Si scollinerà su questa asperità a 3,5 km dall’arrivo, poi si continuerà a salire leggermente fino al traguardo. Da segnalare che i rilevamenti cronometrici saranno posti al km 7,1, al km 16,1 e al km 18,9.

La sedicesima frazione del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14:45 e a pagamento su Eurosport 1 HD dalle 12:45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 14:45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12:45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle 12:50.

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Martedì 18 luglio

Sedicesima tappa: Passy – Combloux (167.2km)

Orario di partenza primo corridore: 13:05

Orario d’arrivo ultimo corridore: 17.35 circa

SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.50

Foto: LaPresse