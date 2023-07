Tour de France 2023 in tv oggi: orario d’inizio 13 luglio, programma RAI ed Eurosport, streaming

Il Tour de France 2023 sta caricando le batterie in vista del weekend di grandi montagne sulle Alpi. Dopo il poker di ieri di Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), la Grande Boucle offre un’altra chance ai cacciatori di tappe con la Roanne-Belleville-en-Beaujolais di 168,8 chilometri, prima dei pezzi forti come Grand Colombier e Saint-Gervais Mont Blanc.

Cinque i Gran Premi della Montagna da affrontare, con Cote de Thizy-les-Bourgs (4,3 km al 5,6%) e Col de Ecorbans (2,1 km al 6,9%) piazzati nei primi 40 chilometri, poi nel finale ci sarannoCol de la Casse Froide (5,2 km al 6,1%), Col de la Croix Montmain (5,5 km al 6,1%) e il Col de la Croix Rosier (5,3 km al 7,6%), con quest’ultimo che scollina ai -28 dal traguardo e regala secondi di abbuono. Può essere una giornata in cui chi vuole la magia a pois può attaccare.

PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Giovedì 13 luglio

Dodicesima tappa: Roanne-Belleville-en-Beaujolais (168,8km)

Orario di partenza: 13.05

Orario d’arrivo: 17.20 circa

DODICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12:50

Foto: LaPresse