Tour de France 2023, tappa di oggi Roanne – Belleville-en-Beaujolais: orari, percorso, favoriti. Giornata da fughe, possono muoversi i big

Dopo una giornata di apparente calma, con la volata vinta da Jasper Philipsen, si torna a salire con la dodicesima tappa: Roanne – Belleville-en-Beaujolais. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Subito un inizio scoppiettante per i 168,8 chilometri da affrontare. Si comincia con la Côte de Thizy-les-Bourgs (4,3 km al 5,6%), dopo una ventina di chilometri, seguita dal Col de Ecorbans (2,1 km al 6,9%). Poi ancora diversi saliscendi fino a metà gara con il traguardo volante. Da lì si infiammerà definitivamente la tappa. Tris di salite tutte l’una dietro l’altra: Col de la Casse Froide (5,2 km al 6,1%), Col de la Croix Montmain (5,5 km al 6,1%) e il Col de la Croix Rosier (5,3 km al 7,6%), con anche i secondi bonus in cima. Dalla vetta al traguardo 28 chilometri che potranno ancora rimescolare la situazione.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Giornata che sembra perfetta per le fughe. Ecco che ci aspettiamo un segnale dall’Italia: Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) ed Alberto Bettiol (EF Education Easypost) possono provarci. Corridori da seguire sono ovviamente anche Wout van Aert (Jumbo-Visma), Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) e Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Occhio a Felix Gall (AG2R Citroen) e Neilson Powless (EF Education Easypost) per la battaglia a Pois. E soprattutto da non dimenticare: Tadej Pogacar (UAE Emirates) potrebbe provare ad attaccare, anche per gli abbuoni, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

ORARI

PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

Giovedì 13 luglio

Dodicesima tappa: Roanne-Belleville-en-Beaujolais (168,8km)

Orario di partenza: 13.05

Orario d’arrivo: 17.20 circa

DODICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 HD dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12:50