Atletica oggi, Europei U23: orari 13 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi giovedì 13 luglio va in scena la seconda giornata di gare agli Europei Under 23 di atletica leggera. A Espoo (Finlandia) prosegue la rassegna continentale di categoria e si assegneranno nuove medaglie: Si incomincerà al mattino con qualificazioni e batterie, poi nel pomeriggio spazio alle prime finali. Riflettori puntati su Rachele Mori nelle qualificazioni del lancio del martello, Lorenzo Benati e Riccardo Meli nelle batterie dei 400 metri, Erik Marek e Matteo Melluzzo nelle batterie dei 100 metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi giovedì 13 luglio agli Europei Under 23 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su allathletics.tv, verrà comunque garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Finlandia sono un’ora avanti rispetto a noi).

CALENDARIO EUROPEI ATLETICA UNDER 23 OGGI

Giovedì 13 luglio

08.40 Lancio del martello (femminile), qualificazioni

08.45 Eptathlon, 100 metri

09.25 100 metri (femminile), batterie

09.30 Eptathlon, salto in alto

09.40 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

09.55 100 metri (maschile), batterie

10.50 800 metri (femminile), batterie

11.05 Lancio del disco (maschile), qualificazioni

11.20 1500 metri (maschile), batterie

11.40 Getto del peso (femminile), qualificazioni

12.00 400 metri (femminile), batterie

12.30 400 metri (maschile), batterie

15.45 Eptathlon, getto del peso

16.05 100 metri (femminile), semifinali

16.20 Salto in lungo (maschile), qualificazioni

16.30 100 metri (maschile), semifinali

16.55 400 metri (femminile), semifinali

17.05 Getto del peso (femminile), Finale

17.30 400 metri (maschile), semifinali

17.45 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

18.00 Eptathlon, 200 metri

18.30 3000 siepi (femminile), batterie

18.40 Salto triplo (femminile), qualificazioni

19.35 5000 metri (femminile), Finale

PROGRAMMA EUROPEI ATLETICA UNDER 23: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: allathletics.tv, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIA IN GARA OGGI EUROPEI ATLETICA UNDER 23

Lancio del martello (femminile), qualificazioni: Rachele Mori

Salto con l’asta (femminile), qualificazioni: Giada Pozzato, Giulia Valletti Borgnini

100 metri (maschile), batterie: Eric Marek, Matteo Melluzzo, Junior Tardiolo

800 metri (femminile), batterie: Federica Pansini

Lancio del disco (maschile), qualificazioni: Carmelo Musci, Enrico Saccomano

1500 metri (maschile), batterie: Giuseppe Gravante, Matteo Guelfo

Getto del peso (femminile), qualificazioni: Sara Verteramo

400 metri (femminile), batterie: Ilaria Accame, Eleonora Foudraz, Laura Rami

400 metri (maschile), batterie: Lorenzo Benati, Riccardo Meli, Luca Sito

Salto in lungo (maschile), qualificazioni: Kareem Mersal, Leonardo Pini

100 metri (maschile), semifinali: eventuali Eric Marek, Matteo Melluzzo, Junior Tardioli

400 metri (femminile), semifinali: eventuali Ilaria Accame, Eleonora Foudraz, Laura Rami

Getto del peso (femminile), Finale: eventuale Sara Verteramo

400 metri (maschile), semifinali: eventuali Lorenzo Benati, Riccardo Meli, Luca Sito

Lancio del martello (maschile), qualificazioni: Davide Costa

3000 siepi (femminile), batterie: Agnese Carcano, Silvia Gradizzi, Maddalena Pizzamano

Salto triplo (femminile), qualificazioni: Greta Brugnolo, Chiara Smeraldo, Veronica Zanon

Foto: Foto: Sergio Mateo/FIDAL