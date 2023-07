Tour de France 2023, Wout Van Aert riceve due premi dopo la prima settimana

Wout Van Aert è stato un grande protagonista fino a questo momento del Tour de France: il corridore belga non ha ancora vinto una tappa, ma ha testimoniato ulteriormente di essere un corridore totale, competitivo in qualsiasi tipo di frazione, in qualsiasi tipo di terreno. Semplicemente un fuoriclasse assoluto, uno di quegli atleti rari.

Van Aert che ha avuto la forza di inserirsi in diverse fughe e di mettersi a disposizione più di una volta del capitano Jonas Vingegaard, rispondendo sulla strada a quelle che erano state le polemiche dopo la tappa di San Sebastian, vinta da Lafay beffando proprio il belga, con l’attuale maglia gialla rea di non aver chiuso il buco sull’attacco del transalpino.

Il corridore della Jumbo-Visma ha ricevuto due premi al termine della prima settimana del Tour de France 2023, entrambi assegnati dai tifosi sui social. Il belga è stato infatti nominato miglior gregario della settimana in una lista che includeva anche Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck), Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) e Michael Morkov (Soudal-QuickStep).

Van Aert è stato anche eletto corridore più combattivo, entrando così automaticamente nell’elenco di coloro tra i quali verrà scelto il SuperCombattivo a fine Tour: quest’anno l’obiettivo non è stata la maglia verde come lo scorso anno, ma i premi arrivano comunque e non fanno che dimostrare l’enorme qualità di questo corridore.

Congratulations to @WoutvanAert, who’s been elected domestique of the week with @hautsdeseinefr! Félicitations à @WoutvanAert que vous avez élu meilleur équipier de la semaine, avec le département des @hautsdeseinefr !#TDF2023 https://t.co/9dlnORnDjm pic.twitter.com/AHuMDkabjn — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2023

Foto: Lapresse