Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Pogacar ci riprova in una frazione durissima sulle Alpi

Lo spettacolare Tour de France 2023 continua e continuano le tappe di montagna. Lasciato alle spalle il Colombier ed il Massiccio del Giura, la corsa si sposta definitivamente sulle Alpi, come sempre teatro delle battaglia più intense e come sempre potenziale giudice anche in chiave vittoria finale.

Oggi una frazione durissima: 151.8 km da Annemasse a Morzine les Portes du Soleil, 4280 metri di dislivello con cinque GPM, di cui tre di prima categoria ed uno Hors Categorie. Insomma, un vero e proprio tappone alpino che avrà nell’ultima salita, gli 11.6 km all’8,5% del Col de Joux Plane il punto chiave. Dallo scollinamento al traguardo mancheranno 12 km interamente in discesa.

Un percorso come questo non può che scatenare la battaglia tra i grandi favoriti per la generale e, data la vittoria sfumata di ieri, Tadej Pogacar sembra il principale candidato al successo. Lo sloveno ieri ha messo i suoi a tirare e solo uno straordinario Kwiatowski (ed anche Van Gils, secondo) gli ha impedito di alzare le braccia. La forma sembra eccellente e l’occasione di prendersi anche la Maglia Gialla è ghiottissima.

A proposito di Maglia Gialla, se c’è uno che può competere con Pogacar e magari anche batterlo, è proprio il leader della corsa Jonas Vingegaard. Il danese si è dimostrato un gradino più indietro sullo scatto singolo, ma in una tappa dura dal primo momento come quella odierna, potrebbe anche tornare a farsi valere.

Difficile immaginare chi potrebbe superare i due sopracitati in caso di battaglia tra “big”. I più brillanti fin qui sono stati Thomas Pidcock, Simon Yates, Carlos Rodriguez e Jai Hindley. L’obiettivo per loro sarà quello di tenere duro sull’ultima salita e poi provare a giocarsi le proprie carte nella picchiata finale, con Pidcock che potrebbe essere anche il favorito numero uno in questo scenario. Sembrano invece più distanti a livello di condizioni i francesi David Gaudu, Romain Bardet e Thibaut Pinot, così come Pello Bilbao, per quanto le sue doti in discesa siano note.

Da non escludere la possibilità che sia la fuga a giocarsi il successo, specialmente se UAE e Jumbo vorranno provare a risparmiare energie nella rincorsa. In quel caso sarebbero tantissimi i nomi da citare, a partire da chi ha già vinto come Ion Izagirre e Michael Woods. Occhio anche ad altri “habitué” degli attacchi da lontano come Matteo Jorgenson, Tobias Halland Johannessen, Felix Gall, Guillaume Martin, Ruben Guerreiro, Mattias Skjelmose e magari anche Giulio Ciccone.

BORSINO FAVORITI QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2023

***** Tadej Pogacar

**** Jonas Vingegaard

*** Simon Yates, Tom Pidcock, Jai Hindley

** Ion Izagirre, Michael Woods, Felix Gall, Thibaut Pinot

* Matteo Jorgenson, Tobias Johannessen, Giulio Ciccone, Carlos Rodriguez, Mattias Skjelmose

Foto: LaPresse