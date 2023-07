Ciclismo su pista, Niccolò Galli e Matteo Fiorin conquistano l’argento agli Europei juniores/U23

Ad Anadia (Portogallo) proseguono gli Europei di ciclismo su pista riservati agli juniores e agli under 23. L’Italia festeggia due belle medaglie d’argento, che si aggiungono ai 14 allori conquistati negli ultimi giorni. Niccolò Galli è splendido secondo nella corsa a punti under 23: il bolognese ha chiuso con 41 punti alle spalle del belga Vandenbranden (49), seguito dall’austriaco Schmidbaumer (41). Il classe 2002 non ha vinto sprint, ma ha guadagnato il giro e la seconda piazza nella volata finale.

Il secondo argento arriva con Matteo Fiorin nell’omnium juniores. Per lui non si tratta della prima medaglia internazionale: già grande protagonista agli Europei dello scorso anno, poi vincitore del titolo mondiale a Tel Aviv nell’inseguimento a squadre. Secondo nello scratch iniziale, sesto nella tempo race, primo nell’eliminazione, approda in testa alla corsa a punti finale, che chiude in seconda posizione a quota 143 punti. Titolo allo spagnolo Hector Alvarez Martinez (147), chiude il podio il polacco Dawid Latkowski (142).

Quarto posto, invece, per Federica Venturelli nell’omnium femminile. Nello sprint under 23 si fa notare ancora Mattia Predomo, eliminato in semifinale. Nei 500 metri donne juniores quarto posto per la giovanissima Carola Ratti e ottavo per Vittoria Grassi, entrambe già sul podio nel Team Sprint. Nella corsa a punti femminile Valentina Basilico chiude sesta.

Foto: Federciclismo