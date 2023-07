Tour de France 2023 in tv oggi: orario d’inizio 21 luglio, programma RAI ed Eurosport, streaming

Il Tour de France 2023 offre oggi quella che potrebbe essere l’ultima vera opportunità per i cacciatori di tappe. Quest’oggi sarà la Morais-en-Montagne-Poligny di 173 chilometri a caratterizzare la Grande Boucle, con un percorso alquanto vallonato che potrebbe essere territorio di caccia per gli uomini da classiche.

Solo due i GPM da affrontare, la Cote du Bois de Lionge (1,9 km al 5,7%) e la Cote d’Ivory (2,3 km al 5,9%, scollinamento ai -28 dal traguardo), ma il tracciato si presenta alquanto nervoso e di non facile interpretazione. Il gruppo potrebbe prendersi una giornata di pausa prima dei tremendi 133 chilometri da Belfort a Le Markstein (Fellering).

La diciannovesima tappa del Tour de France partirà alle ore 13.15 e dovrebbe concludersi attorno alle 17.10. Rai 2 garantirà al solito la diretta televisiva in chiaro dalle ore 14.45, mentre Eurosport 1 (in abbonamento) offrirà la diretta integrale della frazione. Stessi orari anche per i servizi streaming: in chiaro su Rai Play dalle 14.45, mentre in abbonamento su Eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN dalle 13.00. La diretta testuale di OA Sport partirà invece alle 13.15.

CALENDARIO TOUR DE FRANCE 2023

21 luglio

Morais-en-Montagne-Poligny (173 km) – diciannovesima tappa

Orario di partenza: 13.15

Orario di arrivo: 17.10 circa

TOUR DE FRANCE 2023, DOVE VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (in chiaro) dalle 14.45, Eurosport 1 (abbonamento) dalle 13.00

Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro) dalle 14.45, SkyGo, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN (abbonamento) dalle 13.00

Diretta testuale: OA Sport dalle 13.15

Foto: LaPresse