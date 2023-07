Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Philipsen ancora il favorito, Jakobsen cerca la rivincita

Quarta tappa del Tour de France 2023, la prima interamente in territorio francese e la seconda che dovrebbe regalare opportunità di successo agli sprinter. Percorso ricco di saliscendi ma tutto sommato semplice, fino all’arrivo, sempre insidioso, all’interno del circuito automobilistico “Paul Armagnac” di Nogaro.

Finale ricco di curve ma con strade molto ampie dunque, dove il lavoro della squadra potrebbe rivelarsi fondamentale. Il favorito di giornata è dunque ancora Jasper Philipsen, in grado ieri di superare i rivali con apparente semplicità. Lo sfidante sarà ancora Fabio Jakobsen, che proverà oggi a sfruttare il lavoro di Michael Mørkøv, come non ha potuto fare ieri.

Molto pimpanti sul traguardo di Bayonne anche Phil Bauhaus e Caleb Ewan, che ci riproveranno anche oggi. Se il tedesco è costretto per composizione del team a “fare tutto da solo”, l’australiano può contare su Jacopo Guarnieri nel finale. Da tenere in considerazione anche Wout van Aert, sempre piazzato e con fame di vittoria.

Impossibile tenere fuori dal discorso anche Dylan Groenewegen, Mads Pedersen e Mark Cavendish, che avrà la seconda opportunità per staccare Merckx nel numero di vittorie di tappa al Tour. Tra gli uomini più pericolosi in volata infine anche Sam Welsford, Jordi Meeus, Biniam Girmay, Alexander Kristoff, Bryan Coquard, Peter Sagan e Luca Mozzato

IL BORSINO DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE

***** Jasper Philipsen

**** Fabio Jakobsen, Caleb Ewan

*** Wout van Aert, Dylan Groenewegen, Phil Bauhaus

** Mark Cavendish, Mads Pedersen, Sam Welsford, Jordi Meeus

* Biniam Girmay, Alexander Kristoff, Bryan Coquard, Peter Sagan, Luca Mozzato

Foto: LaPresse