Tour de France 2023, Danny van Poppel su Jasper Philipen: “Non sa quello che fa in volata”

Ancora una volta polemiche sulla volata vincente di Jasper Philipsen. Nel circuito di Nogaro, arrivo della quarta tappa del Tour de France, diverse le cadute nello sprint conclusivo vinto nuovamente dal belga dell’Alpecin-Deceuninck.

Ad attaccarlo questa volta è il neerlandese Danny van Poppel, pesce pilota della Bora-hansgrohe, che a causa degli incidenti nell’ultimo chilometro ha perso il proprio velocista Jordi Meeus, trovandosi costretto a sprintare in prima persona.

Le sue parole a NOS: “Non so cosa abbia fatto esattamente. Io mi trovavo dietro a Fabio Jakobsen e Jasper Philipsen che stavano lottando e si stavano spingendo un po’ a vicenda. Poi Fabio è caduto e Jordi Meeus ci è finito sopra. Fortunatamente, la sua bici è caduta sulla destra davanti a me, così ho potuto continuare. Ma a volte Jasper non sa bene quel che fa”.

E aggiunge: “A volte si vede qualcuno che fa qualcosa di veramente stupido, e a volte qualcuno lo fa di proposito. Con Jasper non è diverso. Non sa cosa sta facendo. Tuttavia non dico che l’abbia fatto di proposito, perché fa parte dello sprint. Non dico che sia colpa sua, perché è anche il rischio della professione. Naturalmente sono anche invecchiato di un altro anno, però a volte mi chiedo se questo sia normale”.

