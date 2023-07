Tour de France 2023, Carlos Rodriguez: “Molto contento della posizione in cui mi trovo”

Non ci si aspettava una Ineos Grenadiers così competitiva al termine della prima parte del Tour de France 2023. Addirittura due corridori nella top-10, con Carlos Rodriguez in quarta piazza a sognare il podio.

Le sue parole nel giorno di riposo: “Ho lavorato a lungo per cercare di arrivare al Tour al miglior livello. Quando mi sono presentato al via non sapevo dove sarei stato, se tra i primi 50, nella top-20, nella top-10 o quarto come sono adesso. Sono molto contento di essere nella posizione in cui mi trovo”.

Sulla convivenza con Tom Pidcock: “Al momento siamo in due per la classifica generale e finché continueremo a fare bene sarà sempre così. Può essere bello avere due carte da giocarsi per ottenere il miglior risultato possibile“.

E anche il supporto di Egan Bernal: “È incredibile che ci supporti. Anche solo condividere la squadra con lui è già tanto, e che dica queste parole, che si metta al tuo servizio, mi lascia senza parole. Questo la dice lunga sulla persona e sul grande corridore che è, un bell’esempio da seguire“.

Foto: Lapresse