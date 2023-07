Tour de France 2023, Carlos Rodriguez: “La squadra mi sostiene, lotteremo ogni giorno”

Le prime tappe di montagna del Tour de France hanno regalato enorme spettacolo ed hanno mostrato come Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar sono probabilmente gli unici candidati reali alla vittoria finale, avendo dimostrato un livello inavvicinabile in salita. La lotta per il podio è invece apertissima e tra i candidati c’è anche il giovane spagnolo Carlos Rodriguez.

Oggi settimo al traguardo, risultato che gli ha permesso di salire al quinto posto in classifica. Queste le sue parole, raccolte dal media iberico ES Ciclismo: “Mi sento bene, sento che la squadra mi sostiene e che mi dà la possibilità di fare la mia corsa. Per questo ovviamente sono molto grato”.

Nel finale di tappa, il corridore della INEOS ha potuto godere dell’aiuto anche di Egan Bernal: “Credo che il lavoro fatto in preparazione alla corsa sia stato buono e quindi devo continuare a dare il massimo. Lotteremo giorno per giorno e vedremo questo fino a dove potrà portarci”.

“La squadra ha lavorata alla grande – ha concluso Rodriguez – oggi ho avuto buone gambe. Sono contento di come le cose stanno andando per ora, ma ovviamente il Tour de France è ancora lunghissimo e bisognerà continuare a tenere duro fino alla fine”.

Foto: Photo LiveMedia/Danilo Vigo