Tiro con l’arco, Italia competitiva su più fronti ed in forte ripresa ai Giochi Europei dopo un avvio di stagione opaco

Come già avvenuto nelle precedenti edizioni di Baku 2015 e Minsk 2019, l’Italia del tiro con l’arco ha vinto il medagliere dei Giochi Europei anche in Polonia dimostrandosi nuovamente una superpotenza almeno in campo continentale. Questa volta però, per battere la concorrenza di Gran Bretagna, Spagna e Germania nel “Medal Table” si è rivelato decisivo il contributo del settore compound.

Elisa Roner e Marco Bruno hanno fatto il pieno di medaglie, regalando al Bel Paese tre podi su tre eventi a disposizione (oro nell’individuale femminile, argento al maschile e bronzo nella prova a coppie miste) nonostante un campo partenti di altissimo livello su scala globale. Bilancio leggermente meno trionfale ma comunque positivo invece per il ricurvo, che è specialità olimpica e assegnava i primi pass per Parigi 2024.

L’obiettivo massimo in casa Italia era quello di mettere subito al sicuro già agli European Games una quota individuale per genere, per poi cercare di qualificare nei prossimi mesi entrambe le squadre. Alla fine la selezione tricolore è riuscita a garantirsi solo il pass al femminile grazie alla splendida medaglia di bronzo di Chiara Rebagliati (decisivo il 10 all’ultimo tiro nello spareggio a cinque cerchi con l’ucraina Pavlova), protagonista davvero di un’ottima settimana a Cracovia.

La savonese aveva infatti contribuito (insieme alle compagne Tatiana Andreoli e Lucilla Boari) anche al terzo posto del terzetto italico nella prova a squadre dopo una sofferta vittoria nella finalina sulla Germania. Qualificazione olimpica rimandata invece per il comparto maschile (fallite entrambe le chance a disposizione, nel Mixed Team e nell’individuale), che ha comunque ottenuto un risultato di prestigio centrando una fantastica medaglia d’oro con il trio campione d’Europa in carica composto da Mauro Nespolo, Federico Musolesi e Alessandro Paoli sconfiggendo ancora la Spagna nell’atto conclusivo come un anno fa a Monaco di Baviera.

Foto: European Games 2023