Tiro a volo, Mondiali Junior Changwon 2023: in corsa per le finali tutti gli azzurrini del trap dopo 100 piattelli

Proseguono al meglio per l’Italia i Mondiali Junior 2023 di tiro a volo, in corso a Changwon, in Corea del Sud: dopo la seconda giornata dedicata alle qualificazioni delle prove individuali del trap, sono in corsa per le finali tutti gli azzurrini, sia tra gli uomini che tra le donne.

Nella gara maschile dopo 100 piattelli è in testa da solo Matteo D’Ambrosi a quota 96, mentre nel terzetto in seconda posizione si trova Emanuele Iezzi con 95, infine nel quartetto al quinto posto a quota 94 c’è Gianmarco Barletta. Non prende parte alle serie odierne Emanuele Marrozzini.

Nella gara femminile dopo quattro serie è in testa la statunitense Carey Jeana Garrison con 93/100, ma in quarta posizione in solitaria c’è Elena Navelli a quota 89, mentre Giorgia Lenticchia è nel terzetto al quinto posto con 88, infine nella coppia all’ottavo posto a quota 87 si trova Sofia Littamè.

Foto: FITAV