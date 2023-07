Tiro a volo, Mondiali Junior Changwon 2023: tris di medaglie per gli azzurrini dello skeet

Tris di medaglie per l’Italia dello skeet ai Mondiali Junior 2023 di tiro a volo, in corso a Changwon, in Corea del Sud: nelle classifiche a squadre oro per gli uomini ed argento per le donne, nelle prove individuali bronzo di Andrea Galardini. Quarto posto per Francesco Bernardini, quinta piazza per Sara Bongini, sesta posizione per Viola Picciolli.

Nella gara maschile successo dello statunitense Benjamin Joseph Keller, che allo shoot off batte per 7-5 il cipriota Kontopoulos Markos dopo il 54-54 dei primi 60 piattelli. Medaglia di bronzo per Andrea Galardini con 43/50, quarto posto per Francesco Bernardini con 34/40. Fuori nelle qualificazioni sia Cristian Giudici, 14° con 115/125, score non conteggiato per la prova a squadre, che Marco Coco, 25° con 111/125. Nella classifica per Nazioni oro all’Italia con 350/375, davanti agli Stati Uniti, secondi con 349/375, ed a Cipro, terzo con 348/375.

Nella gara femminile serve lo shoot off alla slovacca Miroslava Hockova per piegare la resistenza dell’indiana Raiza Dhillon, battuta per 2-1 allo spareggio dopo il 51-51 dei 60 piattelli regolamentari. Terza posizione per la statunitense Alishia Fayth Layne con 41/50. Quinta piazza per Sara Bongini con 22/30, sesta per Viola Picciolli con 13/20. Out nelle qualificazioni Damiana Paolacci, 23ma con 101/125. Nella graduatoria a squadre affermazione della Slovacchia con 330/375, ma l’Italia è d’argento con 328/375, infine sono terzi gli Stati Uniti con 327/375.

Foto: FITAV