Tiro a volo, Mondiali Junior 2023: ottimo lavoro degli azzurrini del trap dopo i primi 50 piattelli

Partono decisamente con il piede giusto gli azzurrini del trap ai Campionati Mondiali Junior 2023 di tiro a volo, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in Corea del Sud, precisamente in quel di Changwon.

Dopo cinquanta piattelli infatti Matteo D’ambrosi, Emanuele Iezzi, Gianmarco Barletta ed Emanuele Marrozzini hanno occupato un piazzamento in top 3. I primi due nello specifico si trovano in seconda posizione con 48/50 dopo aver sparato 24/25 in entrambe le tranche. Un errore in più nella prima serie invece per Barletta, al momento terzo con 47/50. Situazione speculare per Marrozzini, anche lui quarto con 47/50 mancando tre colpi nel secondo segmento..

Attualmente in testa alla classifica c’è Andreas Garcia, primo in solitaria con 48/50 con una serie inaugurale contrassegnata da due sbavature e una seconda tranche perfetta. Nel gruppo a quota 47 ci sono al momento sette atleti (tra cui i due azzurri).

Benissimo poi in campo femminile Elena Navelli e Giorgia Lenticchia, entrambe nel gruppo del terzo posto con 44/45. Una prima sessione complessa per Navelli, la quale ha mancato ben cinque piattelli per poi riprendersi nella seconda sparando 24/25. 22/22 in entrambe le serie invece per Lenticchia. Più staccata Sofia Littamè, nel gruppo del sesto posto a quota 41/50.

Da segnalare poi la leadership della turca Lilia Naz Uzun (48/50), davanti a Carey Jeana Garrison e Yuxin Lin (45/50). Le qualificazioni proseguiranno nella giornata di domani.

Foto: ISSF