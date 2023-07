Tiro a volo e tiro a segno, Mondiali Baku 2023: i preconvocati dell’Italia per l’evento iridato

Verso i Mondiali Assoluti di tiro a volo e tiro a segno di Baku 2023. L’Italia svela le proprie carte rendendo noto nella entry list della ISSF, la federazione internazionale degli shooting sport, un primo elenco di preconvocati da completare o modificare.

Al momento sono 26, 10 del tiro a volo, a cui mancano due “chiamate” nel trap, una al maschile e una al femminile, e 16 dal tiro a segno, che invece sembra avere una lista già molto definita.

Fra gli specialisti nella rottura dei piattelli spiccano sicuramente i nomi di Jessica Rossi, che ha appena preso una carta contingentale verso Parigi 2024, con l’oro vinto ai Giochi Europei di Cracovia, del rientrante Massimo Fabbrizi, che sembra quindi aver smaltito i problemi alla schiena che l’hanno afflitto nell’ultimo periodo, e di una fuoriclasse come Diana Bacosi, senza dimenticare Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti, i quali dovranno andare a caccia del pass mancante a livello maschile nello skeet, così come nel trap riservato agli uomini; mentre al femminile la situazione è completa in entrambe le specialità.

Capitolo tiro a segno: al momento solo Danilo Dennis Sollazzo (convocato) è in possesso di un pass per le Olimpiadi di Parigi 2024, i Mondiali di Baku devono necessariamente smuovere la situazione. Si punta, a proposito di carabine, su Sofia Ceccarello e Riccardo Armiraglio, ipotizzando magari delle sorprese da Barbara Gambaro e Simon Weithaler. Fra le pistole invece i nomi da tenere d’occhio sono quelli di Maria Varricchio, Paolo Monna e il duo Riccardo Mazzetti-Massimo Spinella nella gara di automatica maschile.

Di seguito tutto l’elenco dei preconvocati dell’Italia per tiro a volo e tiro a segno in vista dei Mondiali Assoluti di tiro di Baku, che si terranno in Azerbaijan dal 14 agosto all’1 settembre. La lista ovviamente è soggetta a cambiamenti qualora vi fossero modifiche nelle scelte tecniche o problemi fisici dei tiratori dell’ultim’ora.

Tiro a volo

Trap

Silvana Stanco, Jessica Rossi, ? (al momento posto vacante)

Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo, ? (al momento posto vacante)

Skeet

Diana Bacosi, Martina Bartolomei, Simona Scocchetti,

Tammaro Cassandro, Erik Pittini, Gabriele Rossetti

Tiro a segno

Carabina

Sofia Ceccarello, Barbara Gambaro, Martina Ziviani

Riccardo Armiraglio, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler

Pistola

Chiara Giancamilli, Maria Varricchio, Margherita Veccaro,

Federico Nilo Maldini, Paolo Monna, Luca Tesconi, Riccardo Mazzetti (automatica), Andrea Morassut (automatica), Massimo Spinella (automatica)

Foto: ISSF / Zangirolami