Tiro a volo, Mondiali Junior 2023: l’Italia conquista la sesta e la settima posizione nel trap misto

Non arriva nessuna medaglia nell’ultima giornata dei Campionati Mondiali Junior 2023 di tiro a volo, rassegna appena terminata a Changwon, in Corea del Sud. Nel segmento conclusivo della rassegna iridata, la prova a squadre del trap misto, gli azzurri non hanno centrato il podio, accomodandosi rispettivamente in sesta e settima posizione.

Matteo D’Ambrosi ed Elena Navelli nello specifico hanno rotto complessivamente 134 piattelli su 150, mancando di due colpi la possibilità di sparare per il shoot off valido per il terzo posto. Prestazione altalenante invece per Emaneuele Iezzi e Giorgia Lenticchia che, dopo una prima serie negativa da 41/50, hanno recuperato terreno nella seconda segnando 49/50, per poi attardarsi nuovamente con 44/50 per un totale di 134/150.

La gara è stata vinta dagli Stati Uniti d’America con il duo William Browning-Carey Jeana Garrison, i quali hanno totalizzato 139/150 superando un solo colpo i britannici Thomas William Betts e Madaleine Louise Purser, secondi con 138/150. Zeming Du e Yuxin Lin si sono invece attestati al terzo posto con 136/150 dopo aver regolato agli spareggi la Spagna.

Il prossimo appuntamento di tiro a volo saranno i Campionati Mondiali della massima categoria, in programma a Baku dal 15 agosto al 1 settembre.

Foto: FITAV