Tiro a volo, Mondiali junior 2023: tre medaglie per gli azzurri del trap! D’Ambrosi oro, argento per Lenticchia

Tripudio di medaglie per gli azzurrini del trap ai Mondiali Junior 2023 di tiro a volo, rassegna in fase di svolgimento in Corea del Sud, precisamente in quel di Changwon. Tra la categoria maschile e femminile i nostri ragazzi infatti hanno ottenuto complessivamente un oro, un argento e un bronzo.

Ad accaparrarsi il metallo più pregiato è stato Matteo D’Ambrosi, il quale ha superato dopo un testa a testa emozionante agli shoot off lo spagnolo Andreas Garcia. I due rivali infatti, dopo aver chiuso con 45 piattelli su 50 hanno inscenato un vìs-a-vìs all’utimo colpo, dove Matteo si è imposto per 14 a 13.

Benissimo poi anche Emanuele Iezzi, terzo classificato con 33/40 dopo aver terminato le qualifiche al primo posto con 120/124. Quinto invece Emanuele Barletta, il quale ha rotto 24 piattelli su 30.

Sorrisi in campo femminile, dove Giorgia Lenticchia ha ottenuto un meraviglioso argento mettendo a referto 42/45, cedendo il passo soltanto alla statunitense Paige Ryann Philipps, prima con 45/50. Bronzo poi per Carey Jeana Garriso, la quale ha segnato 33/40. Quinto posto infine per Elena Navelli, abile a sparare 21/30.

Si è fermata invece in dodicesima posizione Sofia Littamè, a tre piattelli dagli shoot off con 107/125 a causa soprattutto di un’ultima serie problematica, contrassegnata da 20 colpi su 25.

Foto: FITAV