Tiro a volo, Giochi Europei 2023: l’Italia vince lo shoot off e va in finale per il bronzo nel trap maschile a squadre

L’Italia sparerà per il bronzo nella specialità non olimpica del trap maschile a squadre del tiro a volo ai Giochi Europei 2023: Mauro De Filippis, Daniele Resca e Giovanni Pellielo superano allo shoot off la Turchia e sfideranno il Portogallo per il gradino più basso del podio.

Il Gold Medal Match sarà affare tra la Croazia di Anton Glasnovic, Francesco Ravalico e Giovanni Cernogoraz e la Slovacchia di Erik Varga, Marian Kovacocy ed Adrian Drobny, che chiudono appaiate in vetta con 218/225. Allo shoot off la spunta la Croazia, che vince così le qualificazioni, per 6-5.

Il Bronze Medal Match vedrà protagonisti il Portogallo di Joao Azevedo, José Bruno Faria ed Armelim Coelho Rodrigues, terzo con 217/225, e l’Italia di Mauro De Filippis, Daniele Resca e Giovanni Pellielo, che batte allo shoot off per 6-5 la Turchia di Alp Kizilsu, Tolga N Tuncer ed Oguzhan Tuzun, dopo che entrambe le squadre avevano chiuso al quarto posto a quota 216/225.

Fuori dalla lotta per le medaglie anche la Polonia di Tomasz Pasierbski, Piotr Kowalczyk e Daniel Mrozek, sesta con 214, la Repubblica Ceca di David Kostelecky, Jiri Liptak e Vladimir Stepan, settima con 213, e la Finlandia di Eemil Pirttisalo, Teemu Ruutana e Jukka Laakso, ottava con 205.

QUALIFICAZIONI TRAP MASCHILE A SQUADRE

1 Croazia 73 72 73 218 +6 QG

2 Slovacchia 73 72 73 218 +5 QG

3 Portogallo 72 72 73 217 QB

4 Italia 71 73 72 216 +6 QB

5 Turchia 70 74 72 216 +5

6 Polonia 73 69 72 214

7 Repubblica Ceca 71 72 70 213

8 Finlandia 69 65 71 205

Foto: FITAV