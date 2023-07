Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2023: Stanco manca di un soffio la Finale del trap, vince Scanlan

Niente da fare per Silvana Stanco, atleta del trap che non è riuscita a centrare un piazzamento in Finale in quel di Lonato Del Garda (Brescia), località che sta ospitando la sesta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo.

L’azzurra infatti si è dovuta accontentare della nona posizione, non accedendo all’ultimo atto per via degli shoot-oof. Dopo aver chiuso le ultime due serie registrando un doppio 23/25 per un totale di 117/125, la nativa di Zurigo ha dovuto dunque alzare bandiera bianca agli spareggi.

Benissimo invece Alessia Iezzi che, sparando per il ranking, ha terminato le qualifiche al primo posto con 122/125. Ventunesima posizione poi per Federica Caporuscio, anche lei in lizza solo per la classifica. Trentatreesima Jessica Rossi con 112/125; cinquantaseiesima Giulia Grassia con 106/125.

La gara è stata vinta dall’australiana Laetisha Scanlan che, in vìs-a-vìs ad altissima tensione risolto solo all’ultimo colpo, ha rotto 46 piattelli su 50 regolando l’iberica Fatima Galvez, seconda con 45/46 a causa di un errore arrivato al terz’ultimo sparo. A posizionarsi sul gradino più basso del podio è stata invece la turca Pelin Rumeys Kaya con 35/40. Chiudono quindi Ryann Paige Phillips, quarta con 26/30, Ray Bassil, quinta con 22/30, e Zuzana Ehak Stefecekova, sesta con 18/25.

Foto: LaPresse