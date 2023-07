Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2023: Mauro De Filippis lotta per l’ultimo atto dopo tre serie

Si chiude una prima giornata affollatissima con quasi 200 tiratori al via delle qualificazioni del trap maschile della tappa di Coppa del Mondo di Lonato del Garda: in casa Italia al termine delle prime tre serie Mauro De Filippis resta in lotta per l’ultimo atto, mentre sono staccati Massimo Fabbrizi e Luca Miotto.

L’unico con uno score immacolato è il cinese Qi Ying, primo da solo con 75/75, mentre in seconda posizione c’è un terzetto con 74/75, del quale fanno parte il croato Josip Glasnovic ed il ceco Pavel Vanek tra coloro che sono in gara per l’accesso in finale, e l’altro ceco Jan Palacky tra coloro che sparano soltanto per il ranking.

Gruppo di sette tiratori a quota 73/75, tra i quali si inserisce l’azzurro Mauro De Filippis. Con l’italiano ci sono il turco Tolga N Tuncer, i britannici Aaron Heading e Nathan Hales, il kuwaitiano Abdulrahman Al Faihan, l’australiano James Willett ed il ceco Jiri Liptak.

Nel gruppone di 16 atleti al 12° posto con 72/75 c’è anche Daniele Resca, il quale però spara soltanto per il ranking, mentre tra i 23 tiratori al 44° posto con 70/75 ci sono Massimo Fabbrizi e Diego Valeri, con quest’ultimo in gara solo per la classifica, infine nel gruppo di 17 atleti al 67° posto con 69/75 si trova Luca Miotto.

QUALIFICAZIONI TRAP MASCHILE DOPO 75 PIATTELLI

1 1134 QI Ying CHN 25 25 25 75

2 1160 GLASNOVIC Josip CRO 24 25 25 74

3 1203 VANEK Pavel CZE 25 24 25 74

4 1194 PALACKY Jan CZE 25 25 24 74 RPO

5 1863 TUNCER N Tolga TUR 24 24 25 73 CB:43

6 1308 HEADING Aaron GBR 24 24 25 73 CB:39

7 1512 AL FAIHAN Abdulrahman KUW 25 23 25 73 CB:36

8 1306 HALES Nathan GBR 25 23 25 73 CB:35

9 1035 WILLETT James AUS 25 23 25 73 CB:29

10 1191 LIPTAK Jiri CZE 24 25 24 73

11 1424 DE FILIPPIS Mauro ITA 25 24 24 73

12 1162 RAVALICO Francesco CRO 22 25 25 72 CB:57 RPO

13 1479 AHN Daemyeong KOR 22 25 25 72 CB:56

14 1905 MEIN Derrick Scott USA 23 24 25 72 CB:40

15 1073 MENARIM Emilson BRA 23 24 25 72 CB:27

16 1732 AL-ATHBA Rashid Hamad S A QAT 25 22 25 72

17 1516 ALMUDHAF Khaled KUW 23 25 24 72 CB:20

18 1397 TONDAIMAN Prithviraj IND 23 25 24 72 CB:11

19 1187 BORKOVEC Jan CZE 23 25 24 72 CB:8 RPO

20 1799 KOVACOCY Marian SVK 24 24 24 72 CB:18

21 1432 RESCA Daniele ITA 24 24 24 72 CB:13 RPO

22 1806 VARGA Erik SVK 24 24 24 72 CB:12

23 1463 BEDAREV Maksim KAZ 24 24 24 72 CB:8

24 1063 PEETERS Yannick BEL 24 24 24 72 CB:1

25 1294 GUERRERO Sebastien FRA 25 23 24 72 CB:20

26 1919 MARTINEZ Leonel VEN 25 23 24 72 CB:17

27 1339 LOEW Andreas GER 25 25 22 72

28 1158 CERNOGORAZ Giovanni CRO 23 23 25 71

29 1389 MENDIRATTA Bhowneesh IND 22 25 24 71 CB:24

30 1702 PASIERBSKI Tomasz POL 22 25 24 71 CB:7

31 1123 GUO Yuhao CHN 22 25 24 71 CB:4

32 1076 SANTIN Jaison Sandro BRA 23 24 24 71 CB:16

33 1803 SLAMKA Michal SVK 23 24 24 71 CB:3 RPO

34 1272 MAEKELAE Juho Johannes FIN 24 23 24 71 CB:18

35 1730 ABUSHARIB Saeed QAT 24 23 24 71 CB:14

36 1238 MEHELBA Abdel Aziz EGY 24 23 24 71 CB:4

37 1081 VAN DER BERG Ernest Darcy RSA 25 22 24 71 CB:6

38 1136 WANG Yuhao CHN 25 22 24 71 CB:4 RPO

39 1029 ILES Mitchell AUS 23 25 23 71

40 1080 STEYN Willem Jacobus Petrus RSA 25 23 23 71 CB:4

41 1864 TUZUN Oguzhan TUR 25 23 23 71 CB:3

42 1519 ALRASHIDI Talal KUW 25 24 22 71 CB:16

43 1898 ELLER Walton USA 25 24 22 71 CB:8 RPO

44 1148 GUTIERREZ Pedro COL 21 24 25 70

45 1755 SFILIGOJ Zan SLO 22 23 25 70

46 1171 AKTERZI Nihat CYP 23 22 25 70

47 1754 ROLIH Sandi SLO 24 21 25 70 RPO

48 1753 LEPEN Matjaz SLO 22 24 24 70 CB:17 RPO

49 1426 FABBRIZI Massimo ITA 22 24 24 70 CB:11

50 1843 CHUANG Han Lin TPE 22 24 24 70 CB:4

51 1438 VALERI Diego ITA 23 23 24 70 CB:23 RPO

52 1061 DE KEPPER Steven BEL 23 23 24 70 CB:12 RPO

53 1290 BOURGUE Clement FRA 24 22 24 70 CB:24

54 1612 MARKOVIC Jovica MNE 24 22 24 70 CB:12

55 1159 GLASNOVIC Anton CRO 23 24 23 70 CB:9

56 1872 ALMAKTOUM Juma UAE 23 24 23 70 CB:8 RPO

57 1566 MESFIOUI Yahya MAR 24 23 23 70 CB:14

58 1710 BRUNO FARIA Jose Manuel POR 24 23 23 70 CB:6 CB:19

59 1157 ABRAMOVIC Radovan CRO 24 23 23 70 CB:9 CB:6 RPO

60 1249 GONZALEZ SALAS Matias ESP 24 23 23 70 CB:5 CB:24

61 1170 AILIOTIS Yiannis CYP 24 23 23 70 CB:16 CB:5 RPO

62 1700 KOWALCZYK Piotr POL 24 23 23 70 CB:4

63 1655 NADEEM Muhammad Farrukh PAK 23 25 22 70

64 1015 CISNEROS Joaquin ARG 24 24 22 70 CB:3

65 1628 LILLERUD Ruben NOR 24 24 22 70 CB:2

66 1125 HE Weidong CHN 24 25 21 70

67 1252 RODRIGUEZ URIS Jose Luis ESP 22 22 25 69

68 1524 ALRASHIDI Salah A T M KUW 23 21 25 69 RPO

69 1462 AISALBAYEV Alisher KAZ 21 24 24 69 CB:23

70 1904 HINTON William USA 21 24 24 69 CB:22

71 1871 ALKENDI Hamad UAE 22 23 24 69 CB:25

72 1739 AL RUMAIHI Mohammed QAT 22 23 24 69 CB:24

73 1150 SANCHEZ RODRIGUEZ Rodrigo Andres COL 22 23 24 69 CB:23

74 1261 KULL Andres EST 22 23 24 69 CB:17

75 1851 YANG Kun-Pi TPE 22 23 24 69 CB:4

76 1341 PIGORSCH Paul GER 23 22 24 69

77 1370 HEGYI Norbert HUN 22 24 23 69 CB:22

78 1276 PIRTTISALO Eemil FIN 22 24 23 69 CB:1

79 1817 NORLEN Andreas SWE 23 23 23 69

80 1430 MIOTTO Luca ITA 24 22 23 69

81 1713 RODRIGUES Armelim Filipe POR 25 21 23 69

82 1645 AL NASRI Saleem OMA 22 25 22 69

83 1787 MICHAUX Michael SUI 24 23 22 69 RPO

84 1044 KEIMELMAYR Christian AUT 21 22 25 68

85 1317 WIXEY Michael GBR 21 23 24 68 CB:11 RPO

86 1454 OYAMA Shigetaka JPN 21 23 24 68 CB:5

87 1559 AL HRRAS Zouhair MAR 21 23 24 68 CB:4

88 1232 AHNEISH Mustafa EGY 23 21 24 68

89 1757 ZNIDERCIC Matej SLO 25 19 24 68

90 1561 HAFFARI Driss MAR 23 22 23 68 CB:7

91 1709 AZEVEDO Joao POR 23 22 23 68 CB:4

92 1766 RIGONI Simone SMR 23 22 23 68 CB:3

93 1388 LAKSHAY Lakshay IND 22 24 22 68 CB:7 RPO

94 1604 GALEA James MLT 22 24 22 68 CB:1

95 1520 ALRASHIDI Yousef T A M KUW 23 23 22 68 CB:12 RPO

96 1246 CALDERON ALGABA Severiano ESP 23 23 22 68 CB:7 RPO

97 1074 MUNARETTO Emanuel BRA 24 22 22 68 RPO

98 1498 ALMUTAIRI Fahad Makin A KSA 24 23 21 68 CB:5

99 1199 STEPAN Vladimir CZE 24 23 21 68 CB:1

100 1485 JUNG Changhee KOR 23 25 20 68

101 1466 KHASSYANOV Victor KAZ 24 25 19 68

102 1503 ALSHRIEDH Mohammed Mansour S KSA 20 23 24 67 CB:9

103 1572 ENG Wei Jin MAS 20 23 24 67 CB:5

104 1621 VAN WYK Gielie Frederik NAM 20 24 23 67

105 1815 LEVIN-ANDERSSON Rickard SWE 22 22 23 67 CB:16

106 1602 CHETCUTI Gianluca MLT 22 22 23 67 CB:1

107 1675 ANG Eric PHI 23 21 23 67

108 1835 SRESTHAPORN Savate THA 22 23 22 67 CB:9

109 1778 SMILJANIC Nemanja SRB 22 23 22 67 CB:4

110 1047 ROSENAUER Jens AUT 22 23 22 67 CB:3 RPO

111 1247 FERNANDEZ Alberto ESP 23 22 22 67

112 1764 MANCINI Manuel SMR 24 21 22 67

113 1683 TOPACIO Hagen Alexander PHI 22 24 21 67

114 1392 SANDHU Zoravar Singh IND 25 21 21 67

115 1338 KROSS Marco GER 20 22 24 66

116 1313 SCOTT Steven GBR 21 22 23 66 RPO

117 1064 TILMANT Jean-Marc Alain M BEL 22 21 23 66 CB:14

118 1182 KONSTANTINIDIS Christoforos CYP 22 21 23 66 CB:3

119 1444 ALTRABEISHI Ahmad Zuhier Abdulraheem JOR 23 20 23 66

120 1140 YU Haicheng CHN 21 23 22 66 RPO

121 1072 LUSTOZA Leonardo BRA 22 22 22 66 RPO

122 1813 DAHLBY Hakan SWE 23 21 22 66

123 1237 MADI Yassine EGY 21 24 21 66

124 1178 MAKRI Andreas CYP 23 22 21 66 CB:6

125 1606 VELLA Christopher MLT 23 22 21 66 CB:1 CB:4 RPO

126 1756 VATOVEC Denis SLO 23 22 21 66 CB:3

127 1055 ST JOHN Justin Michael BAR 23 23 20 66

128 1832 PHACHONYUT Yodchai THA 19 22 24 65

129 1075 SALOMAO Alexandre BRA 23 18 24 65

130 1048 SCHERHAUFER Andreas AUT 19 24 22 65

131 1062 NOTEBAERT Onofre Paul BEL 20 23 22 65

132 1678 DIONISIO Jethro PHI 21 22 22 65 RPO

133 1279 SIMOLA Ari FIN 23 20 22 65 CB:3 RPO

134 1407 O NEILL Jonathan Michael IRL 23 20 22 65 CB:2

135 1734 AL ATHBI Ali Rashed H M QAT 24 19 22 65 RPO

136 1065 MARTIN Christophe BEL 21 23 21 65 RPO

137 1795 DROBNY Adrian SVK 22 23 20 65

138 1601 BUGEJA Emmanuele MLT 24 21 20 65

139 1902 HALDEMAN Derek USA 22 24 19 65

140 1098 KIRILOV Marin BUL 19 20 25 64

141 1774 BARETTA Victor SRB 18 22 24 64

142 1784 ARNAUD Alexandre Jean-Paul SUI 20 20 24 64

143 1737 AL HEMAIDI Nasser Ali QAT 19 22 23 64 RPO

144 1274 MYLLYLA Mika FIN 20 21 23 64 RPO

145 1028 HENWOOD Craig AUS 21 21 22 64

146 1594 HRISTOVSKI Jordan MKD 24 18 22 64

147 1250 MARTINEZ TORRES Adria ESP 19 24 21 64 RPO

148 1613 STANISIC Ivo MNE 21 22 21 64

149 1406 LYNCH Barry IRL 22 22 20 64

150 1635 FULLER Timothy John NZL 24 20 20 64

151 1619 JOOSTE Frans Jacobus NAM 22 24 18 64

152 1767 TOMASSONI Alfio SMR 23 23 18 64

153 1620 ROOS Hendrik Petrus Coetzee NAM 20 22 21 63

154 1049 SOLYOM Laszlo AUT 21 21 21 63

155 1785 BOUVIER Xavier SUI 24 18 21 63

156 1395 SINDHU Lakshjeet Singh IND 23 20 20 63 RPO

157 1013 BARALO Ricardo ARG 23 21 19 63

158 1844 FANG Alex TPE 18 22 22 62 RPO

159 1500 AL SAUD Saud Bin Sultan KSA 19 21 22 62

160 1677 CARAG Carlos PHI 22 18 22 62

161 1019 ROSELLI Eduardo Osvaldo ARG 20 21 21 62 RPO

162 1873 AL-MAKTOUM Mohammed UAE 21 20 21 62

163 1563 LOUARDI Azeddine MAR 22 20 20 62 CB:2 RPO

164 1699 KOPROWICZ Leszek POL 22 20 20 62 CB:1

165 1874 ALSHAMSY Saif UAE 22 21 19 62

166 1020 VIDAL Eduardo Alberto ARG 20 19 22 61 RPO

167 1846 HSU Wei-Ting TPE 22 18 21 61

168 1801 OLEJNIK Hubert Andrzej SVK 20 21 20 61 RPO

169 1233 ANWAR Ahmed EGY 21 20 20 61 CB:9 RPO

170 1562 LAKRAD Amine MAR 21 20 20 61 CB:2 RPO

171 1042 FAUST Alexander AUT 20 22 19 61 RPO

172 1579 LESCHEVICIUS Romutis MDA 21 21 19 61

173 1304 COWARD-HOLLEY Matthew John GBR 22 21 18 61

174 1662 BOZA Francisco PER 17 21 22 60

175 1845 HSU Hsin En TPE 19 21 20 60 RPO

176 1578 BODEAN Andrei MDA 18 23 19 60

177 1647 AL-SHIBLI Bati Humaid Ali OMA 19 22 19 60

178 1014 BARBOZA Jorge Leandro ARG 20 21 19 60

179 1892 GONZALEZ Franco URU 20 22 18 60

180 1278 RUUTANA Teemu Antero FIN 21 16 22 59

181 1788 OTT Roman Dominik SUI 18 20 21 59

182 1001 LEPURI Vladi ALB 20 21 18 59

183 1588 YARCE ALFARO Francisco Javier MEX 22 19 18 59

184 1217 EL-HAGE Michel DOM 18 19 21 58

185 1776 BULIC Slobodan SRB 19 20 19 58 RPO

186 1648 AL SHUHOUMI Hussein Rashid OMA 23 18 17 58

187 1147 GUIZA Jairo COL 18 17 22 57

188 1502 ALSHEBANI Bander Eid F KSA 19 21 17 57 RPO

189 1680 GOMEZ Richard PHI 21 19 17 57 RPO

190 1403 CROSS Christopher Sean IRL 15 17 23 55

191 1495 ALDAJANI Faisal Saud KSA 17 18 19 54 RPO

192 1775 BASTA Nebojsa SRB 19 22 13 54 RPO

193 1445 MISEF Anas JOR 19 17 17 53

194 1777 DANGUBIC Marko SRB 18 16 18 52

195 1580 SCACODUB Anatoli MDA 17 11 19 47

196 1151 TANAKA Alex COL 18 14 14 46 A RPO

DNS 1007 ALI BENALI Mokhtar ALG DNS

DNS 1026 ARGIRO Nathan Steven AUS DNS RPO

DNS 1786 DOS SANTOS CUNHA Nuno SUI DNS RPO

Foto: LaPresse