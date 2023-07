Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2023: Chiara Cainero e Diana Bacosi in corsa per la finale dopo 100 piattelli

Proseguono le qualificazioni dello skeet femminile nella tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo 2023 in corso a Lonato del Garda: dopo 100 dei 125 piattelli previsti ci sono due azzurre in corsa per l’accesso in finale, ovvero Chiara Cainero e Diana Bacosi, mentre è ormai staccata Martina Bartolomei.

In realtà in testa alle qualificazioni c’è un’altra azzurra, Simona Scocchetti, unica con un perfetto 100/100, ma la tiratrice italiana è in gara soltanto per il ranking, dunque senza possibilità di accesso in finale, così come la seconda classificata, la statunitense Kimberly Rhode, in solitaria a quota 99/100.

Le prime due atlete della graduatoria in corsa per la finale diventano così la cinese Jiang Yiting e l’altra statunitense Samantha Simonton, appaiate a quota 98/100. Alle loro spalle un gruppo di sette tiratrici a quota 97/100, con le due azzurre Chiara Cainero e Diana Bacosi.

Assieme alle due italiane ci sono la messicana Gabriela Rodriguez, la statunitense Dania Jo Vizzi, la slovacca Danka Bartekova, la kazaka Assem Orynbay e la transalpina Lucie Anastassiou. Alle loro spalle, in solitaria a quota 96/100 c’è l’altra statunitense Austen Jewell Smith.

Fuori dai giochi, per l’ingresso in finale, a soli 25 piattelli dal termine delle qualificazioni, tutte le altre tiratrici, tra le quali l’altra azzurra Martina Bartolomei, nel gruppo al 42° posto con 90/100. In gara solo per il ranking c’è anche un’altra italiana, Chiara Di Marziantonio, nel gruppo al 34° posto con 91/100.

QUALIFICAZIONI SKEET FEMMINILE

1 1435 SCOCCHETTI Simona ITA 25 25 25 25 100 RPO

2 1907 RHODE Kimberly USA 24 25 25 25 99 RPO

3 1129 JIANG Yiting CHN 24 24 25 25 98

4 1908 SIMONTON Samantha USA 24 25 24 25 98

5 1587 RODRIGUEZ Gabriela MEX 23 25 24 25 97

6 1913 VIZZI Dania Jo USA 24 24 24 25 97

7 1794 BARTEKOVA Danka SVK 25 24 23 25 97

8 1421 CAINERO Chiara ITA 24 24 25 24 97

9 1468 ORYNBAY Assem KAZ 24 25 24 24 97 CB:25

10 1288 ANASTASSIOU Lucie FRA 24 25 24 24 97 CB:13

11 1419 BACOSI Diana ITA 24 25 24 24 97 CB:5

12 1909 SMITH Austen Jewell USA 23 25 23 25 96

13 1393 SEKHON Ganemat IND 25 23 24 23 95

14 1484 JANG Kookhee KOR 25 24 23 23 95

15 1796 HOCKOVA Vanesa SVK 24 24 25 22 95 RPO

16 1805 STIBRAVA Monika SVK 23 22 24 25 94

17 1122 GAO Jinmei CHN 23 24 22 25 94

18 1814 LARSSON Victoria SWE 23 23 24 24 94

19 1797 KOPCANOVA Lucia SVK 22 25 24 23 94

20 1353 KATZOURAKI Emmanouela GRE 24 24 24 22 94

21 1309 HIBBS Emily Jane GBR 25 22 22 24 93

22 1270 HEINONEN Marjut FIN 23 23 24 23 93 CB:11

23 1381 CHAUHAN Maheshwari IND 23 23 24 23 93 CB:3

24 1027 COLES Laura AUS 24 23 24 22 93

25 1030 JONES Aislin AUS 25 20 23 24 92

26 1289 BATTAULT Noemie FRA 22 23 24 23 92 CB:13

27 1467 KRAVCHENKO Zoya KAZ 22 23 24 23 92 CB:5

28 1197 SINDELAROVA Anna CZE 23 23 23 23 92 CB:17

29 1522 AL SHAMAA Eman KUW 23 23 23 23 92 CB:5

30 1201 SUMOVA Barbora CZE 23 23 23 23 92 CB:4

31 1453 ORIHARA Rika JPN 21 24 25 22 92

32 1661 BORDA OLAECHEA Daniella PER 21 25 24 22 92

33 1882 MALOVICHKO Iryna UKR 25 24 21 22 92

34 1425 DI MARZIANTONIO Chiara ITA 23 23 21 24 91 RPO

35 1333 BUTTERER Katrin GER 23 22 23 23 91 CB:14

36 1135 WANG Yingzi CHN 23 22 23 23 91 CB:12 RPO

37 1345 WISSMER Nele GER 23 22 23 23 91 CB:3

38 1127 HUANG Sixue CHN 22 24 22 23 91

39 1190 KUCEROVA Martina CZE 24 22 22 23 91

40 1471 SADAKBAYEVA Adel KAZ 22 24 23 22 91 RPO

41 1173 ELEFTHERIOU Anastasia CYP 23 23 23 22 91

42 1420 BARTOLOMEI Martina ITA 24 21 22 23 90

43 1114 CROVETTO CHADID Francisca CHI 25 21 21 23 90

44 1071 FURQUIM BASTOS Georgia BRA 20 23 25 22 90

45 1083 ALNAJEM Latifa BRN 23 23 22 22 90

46 1344 WENZEL Christine GER 22 23 24 21 90

47 1515 ALMOHAMMAD Afrah KUW 20 24 20 25 89

48 1740 AL SHARSHANI Reem QAT 21 24 22 22 89

49 1831 JIEWCHALOEMMIT Sutiya THA 22 24 23 20 89

50 1469 PANARINA Olga KAZ 22 22 21 23 88

51 1859 CAN Sena TUR 23 22 21 22 88

52 1885 NAUMENKO Viktoriia UKR 23 21 20 23 87

53 1315 SKEGGS Alexandra Anne GBR 20 25 20 22 87

54 1837 SUTARPORN Nutchaya THA 21 21 24 21 87

55 1180 NIKOLAOU Konstantia CYP 21 23 22 21 87

56 1372 MOLNAR Diana HUN 23 22 21 21 87

57 1128 JIANG Chaoyu CHN 23 21 23 20 87 RPO

58 1452 KOJIMA Yuka JPN 20 22 22 22 86

59 1637 TIPPLE Chloe NZL 25 20 20 21 86

60 1857 BALKANCI Nur Banu TUR 18 22 22 23 85

61 1480 AN Il Ji KOR 21 21 20 23 85

62 1104 BOYD Madeleine Lieselotte CAN 18 22 23 22 85

63 1746 COSTA Chiara SEN 19 20 22 23 84

64 1391 RATHORE Darshna IND 21 18 23 22 84

65 1116 RODRIGUEZ SOBERON Josefa CHI 22 18 22 22 84

66 1531 UPELNIECE Santa LAT 22 22 19 21 84

67 1231 ABOUSHOKKA Amira EGY 23 23 17 21 84

68 1564 MARIRHI Ibtissam MAR 21 19 22 19 81

69 1303 BURGESS Jessica Louise GBR 19 22 19 20 80 RPO

70 1534 ZVAIGZNE Zane LAT 20 20 19 20 79

71 1721 BERMUDEZ LATORRE Paola PUR 22 18 19 20 79

72 1086 HASSANI Maryam BRN 21 18 18 20 77

73 1703 SZAMREJ Natalia POL 18 23 18 15 74

