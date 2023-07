Tiro a segno, Mondiali Junior 2023: Zuo e Aufere vincono l’oro nella quarta giornata

Va in archivio la quarta giornata di competizioni in quel di Changwon, città della Corea del Sud che sta ospitando i Campionati Mondiali Junior 2023 di tiro a segno. Sono state due le gare andate in scena quest’oggi, entrambe senza particolari guizzi da parte dei nostri ragazzi: stiamo parlando della finale 25 m pistola femminile e della finale 50 metri carabina tre posizioni maschile.

Nella prima prova a spuntarla è stata la cinese Qingyi Zuo, la quale ha totalizzato 34 precedendo nell’ultimo atto la padrona di casa Minseo Kim, argento con 30. Bronzo invece per la statunitense Ada Claudia Korkhin, la quale ha totalizzato 28 agli shoot off.

In fase di qualificazione invece Cristina Magnani ha ottenuto la sedicesima posizione con 576, Alessandra Fait la ventunesima con 573.

Nella carabina tre posizioni oro invece per Romain Aufrere, primo con 459.9 arginando il norvegese Jens Olsrud Oestli con 457.4. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodato Yishum Ye con 464.

Fuori dalla top 10 gli azzurri: Michele Bernardi ha centrato l’undicesimo posto con 583; Luca Sbarbati la venticinquesima con 578, mentre Gabriele Biondi la ventisettesima con 577.

Foto: UITS