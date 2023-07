Tiro a segno, Mondiali Junior 2023: Ucraina e Kazakistan oro nella penultima giornata

Arrivano al penultimo giorno di competizioni i Campionati Mondiali Junior 2023 di tiro a segno, evento in scena quest’anno a Changwon, in Corea del Sud. Soltanto due le gare disputate nella giornata odierna, inerenti alla prova a squadre 10 m running target maschile e femminile.

In campo maschile a spuntarla è stato il team ucraino, il quale ha complessivamente totalizzato 1109-21x, arginando la Finlandia, seconda con 1108-21x, e il Kazakistan, terzo con 1080-14x.

In campo femminile successo invece per il Kazakistan, abile a totalizzare 1104-21x superando l’Ucraina, piazzatasi al secondo posto con 1102-1. La Finlandia non ha invece completato la propria prova.

In questa penultima giornata non era in gara alcun atleta italiano.

Foto: UITS