Tiro a segno, Mondiali Junior Changwon 2023: Matteo Mastrovalerio sesto nella pistola standard da 25 metri

Continuano con le specialità non olimpiche a Changwon, in Corea del Sud, i Mondiali Junior 2023 di tiro a segno: in casa Italia l’unico azzurrino oggi in gara, Matteo Mastrovalerio, si classifica sesto nella pistola standard da 25 metri maschile.

Nella pistola standard da 25 metri maschile vince il sudcoreano Hong Sukjin con 578/600 (16x), davanti al kazako Nikita Chiryukin, secondo a quota 572 (15x), mentre il terzo posto è del cinese Wang Shiwen con 571 (11x). Si classifica sesto Matteo Mastrovalerio con 564 (13x). Nella classifica a squadre vince la Cina con 1683 (35x), davanti alla Corea del Sud, seconda con 1679 (34x), ed all’India, terza con 1671 (30x).

Nella pistola standard da 25 metri femminile si impone la cinese Wu Shushan con 566 (8x), andando a precedere le sudcoreane Kim Minseo, seconda con 559 (12x), e Won Chaeeun, terza con 556 (12x). Nella graduatoria per Nazioni vince la Corea del Sud con 1665 (34x), davanti alla Cina, seconda con 1649 (28x), ed all’India, terza con 1573 (14x).

Nella carabina a terra da 50 metri femminile successo della cinese Li Xiaoxue con 626.2, davanti all’elvetica Emely Jaeggi, seconda a quota 624.5, ed alla norvegese Caroline Finnestad Lund, terza con 624.2. Nella classifica per Nazioni vittoria della Cina con 1866.8, nuovo record del mondo di categoria, davanti alla Svizzera, seconda con 1864.1, ed alla Norvegia, terza con 1863.0.

Nel target sprint da 10 metri maschile vince l’ucraino Roman Chadai, che nella finale per l’oro batte il finlandese Aaro Juhani Vuorimaa per 6-4, mentre nella finale per il bronzo l’ucraino Denys Martynenko supera il kazako Assadbek Nazirkulyev per 11-9. Nella graduatoria a squadre vince l’Ucraina con 1669 (27x), davanti al Kazakistan, secondo con 1657 (25x), ed alla Finlandia, terza con 1611 (32x).

Nel target sprint da 10 metri femminile affermazione dell’ucraina Marharyta Tarkanii, che supera per 6-4 la kazaka Fatima Irnazarova, la quale nelle qualificazioni aveva fatto segnare il nuovo record del mondo di categoria con 572 (12x), mentre il terzo posto è dell’ucraina Alina Tkalyk, che piega per 6-3 la kazaka Alexandra Saduakassova. Nella classifica a squadre successo del Kazakistan con 1686 (39x), che precede l’Ucraina, seconda con 1646 (18x).

Foto: LaPresse