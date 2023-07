Tennistavolo, l’Italia conquista altri due bronzi agli Europei Giovanili 2023

Dopo il terzo posto conquistato ieri nel doppio misto Under 19 da Nicole Arlia, in coppia con il romeno Andrei Istrate, ci sono altre due medaglie di bronzo per l’Italia agli Europei Giovanili 2023 di tennistavolo, disputati a Gliwice, in Polonia.

Nel tabellone di doppio femminile Under 19 Nicole Arlia e la romena Ioana Singeorzan vengono sconfitte in semifinale dalle polacche Zuzanna Wielgos e Anna Brzyska, che si impongono in rimonta per 3-1 (6-11, 11-4, 11-5, 11-6).

Nei torneo di doppio maschile Under 15 Danilo Faso e Francesco Trevisan sono stati battuti in semifinale ancora da una coppia polacca, composta da Mateusz Sakowicz e Patryk Zyworonek, anche in questo caso vittoriosi in rimonta per 1-3 (11-7, 9-11, 5-11, 8-11).

Foto: comunicato stampa FITET