Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nel ranking WTA? E se vince la finale a Palermo…

Una settimana che conferma i grandi progressi: Jasmine Paolini questa sera si giocherà la finale del WTA 250 di Palermo. Un’annata che spesso l’ha vista protagonista di grandi match, come quelli giocati dignitosamente contro Kvitova a Wimbledon e Rybakina a Roma, il successo nel WTA 125 di Firenze. Adesso la toscana si gioca il secondo titolo della carriera dopo Portorose.

Un risultato che permette alla ragazza allenata da Renzo Furlan di salire nel ranking WTA. Sono 70 i punti guadagnati, vista la semifinale raggiunta lo scorso anno migliorata da questo traguardo, e cinque le posizioni scalate: dovesse finire così il torneo, Paolini domani sarebbe numero 47 del mondo e quindi rientrerebbe in top 50.

Se invece la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana dovesse battere la cinese Qinwen Zheng in finale a Palermo, allora salirebbe a 1220 punti rispetto ai 1120 che possiede adesso virtualmente. 100 punti in più che la proietterebbero addirittura in top 40, esattamente al numero 39 del mondo (o numero 40 se Begu vincesse la finale a Iasi). Un risultato che le permetterebbe anche di sorpassare Elisabetta Cocciaretto e di diventare la numero 1 italiana, oltre a migliorare il suo best ranking di numero 42 del mondo.

PROIEZIONI RANKING PAOLINI A PALERMO

Con una sconfitta in finale: 47a con 1120 punti

Con una vittoria in finale: 39a con 1220 punti (o 40a in caso di successo di Begu a Iasi)

Foto: Live Photo Sport