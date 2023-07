Tennistavolo, Nicole Arlia conquista il bronzo nel doppio misto agli Europei Junior 2023

Lo stop in semifinale vale la medaglia di bronzo per Nicole Arlia ed il romeno Andrei Istrate nel torneo di doppio misto della categoria Junior agli Europei Giovanili 2023 di Gliwice, in Polonia. Ad approdare in finale sono i romeni Darius Movileanu ed Elena Zaharia, coppia testa di serie numero 2.

L’italiana ed il romeno hanno ceduto per 0-3 (8-11, 6-11, 7-11): nel primo game i due erano in vantaggio dapprima per 6-4 e poi per 8-7 e poi sono stati rimontati, mentre nel secondo la coppia romena è scappata sull’8-2 prima di chiudere, ed infine nel terzo l’azzurrina ed il romeno erano avanti per 3-0 prima di essere rimontati e battuti.

Negli ottavi del singolare maschile Danilo Faso affronterà il francese Sandro Cavaille, mentre nel tabellone femminile Nicole Arlia sarà opposta alla tedesca Mia Griesel. Nei quarti del doppio maschile Danilo Faso e Francesco Trevisan sfideranno l’austriaco Petr Hodina e lo slovacco Damian Floro, infine nel tabellone femminile Nicole Arlia e la romena Ioana Singeorzan affronteranno la belga Lilou Massart e la francese Elise Pujol.

Foto: comunicato stampa FITET