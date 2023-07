Tennis, storie di coincidenze tra Jannik Sinner e Novak Djokovic: il tabellone del serbo al Roland Garros del 2007

Tanto si è detto e si è scritto sul tabellone favorevole avuto da Jannik Sinner in questa edizione 2023 di Wimbledon. Tra eliminazioni inaspettate e prestazioni sugli scudi di tennisti non di primissima fascia, Sinner si è trovato a giocare contro avversari che, guardando solo la classifica, erano difficilmente pronosticabili.

Il tutto è andato a togliere, nella valutazione complessiva, un po’ di risalto nel traguardo raggiunto nei Championships, che nei fatti lo elegge a più giovane italiano a essere in un penultimo atto in un Major. Al di là della constatazione che le partite vadano sempre giocate e vinte, c’è una coincidenza tra Jannik e il suo prossimo avversario a Londra, ovvero Novak Djokovic.

Nole, infatti, ebbe anch’egli a Parigi nel 2007, un percorso particolare, senza incrociare tennisti facenti parte della top-50 del ranking. Il serbo (testa di serie n.6) incrocio il lucky loser Santiago Giraldo, il qualificato francese Laurent Recouderc, la wild card transalpina Olivier Patience, lo spagnolo Fernando Verdasco, il russo Igor Andreev, prima di cedere a Rafael Nadal (testa di serie n.2). Curioso che Sinner si trovi ad affrontare Djokovic, n.2 del seeding e con un’aurea di imbattibilità in parte come quella di Rafa a Parigi.

Si spera che oggi l’esito sia diverso, anche se non ci sono dubbi che i favori del pronostico siano tutti per il campione nativo di Belgrado, anche per la grande determinazione dimostrata nel corso dei match londinesi, oltre alla storia con cui arriva all’appuntamento odierno.

Foto: LaPresse