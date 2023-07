Tennis, la classifica degli italiani dopo Wimbledon: il nuovo ranking ATP di Sinner, Musetti, Berrettini e compagni

Wimbledon 2023 si concluderà domenica 16 luglio on la finale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Diamo uno sguardo dettagliato a come cambierà il ranking ATP degli italiani. Jannik Sinner non è riuscito a guadagnare posizioni, ma grazie alla semifinale (persa poi contro Novak Djokovic) ha rafforzato l’ottavo posto: ora ha all’attivo 3.975 punti e ha ampliato il margine nei confronti degli statunitensi Taylor Fritz (3.310) e Frances Tiafoe (3.130). Stabile anche Lorenzo Musetti, che si è dovuto fermare al terzo turno e che ha conservato il 16mo posto con 2.290 punti.

Matteo Berrettini è riemerso dalle difficoltà riscontrate negli ultimi mesi e ha raggiunto gli ottavi di finale, perdendo poi contro Carlos Alcaraz in quattro set. Il romano ha guadagnato ben sei posizioni e ora è 32mo con 1.252 punti, la risalita è ripartita e la top-30 è lontana soltanto 53 lunghezze. Lorenzo Sonego ha invece perso al primo turno proprio contro Berrettini, ma non è scivolato indietro nella graduatoria: il piemontese resta 42mo con 1.025 punti, la top-40 è lontana soltanto 17 lunghezze.

Matteo Arnaldi è riuscito a qualificarsi al tabellone principale a Wimbledon e ha recuperato cinque piazze, issandosi così al 75mo posto (762 punti). Marco Cecchinato ha invece perso sei posizioni con l’eliminazione al primo turno e ora è 95mo con 628 punti. Bisogna uscire dalla top-100 per trovare Giulio Zeppieri (117mo, 554 punti), Fabio Fognini (127mo, 507 punti), Andrea Vavassori (132mo, 482 punti), Franco Agamenone (143mo con 32 posizioni recuperate grazie al trionfo nel Challenge di Braunschweig, 437 punti), Raul Brancaccio (144mo, 419), Luca Nardi (147mo, 414) e Flavio Cobolli (148mo, 408). Ancora più indietro Francesco Passaro (156mo, 383), Mattia Bellucci (173mo, 338), Riccardo Bonadio (189mo, 313).

RANKING ATP ITALIANI DOPO WIMBLEDON 2023

8. Jannik Sinner 3.975

16. Lorenzo Musetti 2.290

32. Matteo Berrettini 1.262

42. Lorenzo Sonego 1.025

75. Matteo Arnaldi 762

95. Marco Cecchinato 628

117. Giulio Zeppieri 544

127. Fabio Fognini 507

132. Andrea Vavassori 482

143. Franco Agamenone 437

144. Raul Brancaccio 419

147. Luca Nardi 414

148. Flavio Cobolli 408

156. Francesco Passaro 383

173. Mattia Bellucci 338

189. Riccardo Bonadio 313

Foto: Lapresse