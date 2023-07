Tennis, il messaggio social di Matteo Berrettini: “Tornerò presto nel Tour”

Un giocatore ritrovato? Lo si spera. Matteo Berrettini ha lasciato Londra, dopo essersi spinto fino agli ottavi di finale di Wimbledon, torneo nel quale il suo avvicinamento era stato decisamente problematico. Il periodo di grande difficoltà vissuto dal romano, soprattutto a causa degli infortuni, aveva avuto delle ripercussioni anche dal punto di vista psicologico.

L’essersi presentato sui prati di Londra ha risvegliato quelle sensazioni sopite e le belle partite disputate, nonostante i pochissimi match sulle gambe e la poca fiducia, può rappresentare uno snodo importante per l’annata di Matteo.

Sui social, Berrettini ha voluto dedicare un messaggio ai Championships, che per tanti motivi rappresentano per lui il torneo preferito, ricordando la Finale raggiunta nel 2021: “Grazie a tutti. Tornerò più forte l’anno prossimo. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato perché mi hanno aiutato a superare dei momenti molto complicati. Ci vediamo presto nel Tour!“.

La domanda è la seguente: quando e dove vedremo Berrettini? Il tennista nostrano è stato molto chiaro e il confronto con il proprio team sarà volto a salvaguardare il suo fisico così cagionevole per permettergli di infilare una buona serie di partite e risalire la classifica. Probabile che Matteo scelga di ripresentarsi in campo nei 1000 nordamericani (Toronto dal 7 al 13 agosto o Cincinnati dal 13 al 20 agosto), prima di affrontare l’ultimo Slam del 2023, gli US Open, in programma dal 28 agosto al 10 settembre.

POST MATTEO BERRETTINI SU INSTAGRAM

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Berrettini (@matberrettini)

Foto: LaPresse