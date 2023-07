Tabellone Final Eight Nations League volley femminile: come si compone? Classifica e regolamento: le avversarie dell’Italia

La Final Eight della Nations League 2023 di volley femminile andrà in scena ad Arlington (USA) dal 12 al 17 luglio. Agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante prenderanno parte le migliori otto classificate della fase preliminare. Sono già definite le otto squadre partecipanti: USA (erano comunque ammessi in qualità di padroni di casa), Polonia, Turchia, Cina, Brasile, Germania, Italia, Giappone.

Il tabellone della Final Eight di Nations League sarà definito proprio dalla classifica generale della fase preliminare, dunque bisognerà aspettare la conclusione di tutte le partite previste domenica 2 luglio per conoscere accoppiamenti e incroci della fase a eliminazione diretta. Si partirà dai quarti di finale, dove gli USA saranno comunque testa di serie numero 1 (indipendentemente dalla classifica, il privilegio spetta in virtù del fatto che sono il Paese organizzatore) e affronteranno l’ottava in graduatoria. La seconda incrocerà la settima, la terza se la vedrà con la sesta, la quarta sfiderà la quinta.

Gli accoppiamenti delle semifinali sono i consueti che si formano in questo tipo di situazioni: la vincente di prima-ottava contro la vincente di quarta-quinta, la vincente di seconda-settima contro la vincente di terza-sesta. L’Italia chiuderà tra quinto e ottavo posto, dunque sfiderà una delle prime quattro tra le quali ci saranno sicuramente Polonia, USA e Turchia. Di seguito la classifica generale della Nations League 2023, fondamentale per determinate gli accoppiamenti nel tabellone della Final Eight.

CLASSIFICA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2023

1. USA 10 vittorie (27 punti), 11

2. Polonia 9 (26), 11

3. Turchia 8 (26), 11

4. Cina 7 (22), 11

5. Giappone 7 (21), 11

6. Brasile 7 (21), 11

7. Germania 7 (20), 12

8. Italia 7 (18), 11

9. Canada 6 (18), 12

10. Repubblica Dominicana 6 (14), 12

11. Paesi Bassi 5 (18), 12

12. Serbia 5 (17), 11

13. Thailandia 2 (8), 10

14. Bulgaria 2 (8), 11

15. Croazia 2 (6), 11

16. Corea del Sud 0 (0), 11

Foto: FIVB