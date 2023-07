Tabellone Final Eight Nations League volley femminile: accoppiamenti, incroci, calendario, programma. C’è l’Italia!

Si è delineato il tabellone della Final Eight della Nations League 2023 di volley femminile, che andrà in scena ad Arlington (Texas, USA) dal 12 al 17 luglio. Le migliori otto squadre della fase preliminare si sono qualificate per gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale itinerante. L’Italia è riuscita a staccare il biglietto, forte di otto successi che sono valsi il sesto posto in classifica generale e dunque la sfida contro la Turchia, terza in graduatoria. La nostra Nazionale cercherà il colpaccio contro le anatoliche del CT Daniele Santarelli e dell’opposto Melissa Vargas.

Chi vincerà il match tra le azzurre e le anatoliche incrocerà in semifinale la vincente del confronto tra la Polonia e il Giappone. Le biancorosse hanno vinto la fase preliminare, ma scivolano a testa di serie numero 2 perché la pole position spetta di diritto agli USA in quanto organizzatori dell’evento. Le americane esordiranno contro la Germania, partendo con i favori del pronostico per meritarsi la semifinale contro la vincente del vibrante match tra Brasile e Cina.

Di seguito il tabellone, il calendario, il programma, gli orari della Final Eight della Nations League 2023 di volley femminile.

TABELLONE FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

[1] USA vs [8] Germania

[4] Brasile vs [5] Cina

[2] Polonia vs [7] Giappone

[3] Turchia vs [6] Italia

CALENDARIO FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Mercoledì 12 luglio

16.00 Quarto di finale 1

Giovedì 13 luglio

02.30 Quarto di finale 2 (sarà quello con gli USA)

17.30 Quarto di finale 3

21.00 Quarto di finale 4

Sabato 15 luglio

23.00 Semifinale 1

Domenica 16 luglio

02.30 Semifinale 2

21.00 Finale per il terzo posto

Lunedì 17 luglio

00.30 Finale Nations League 2023 volley femminile

PROGRAMMA FINAL EIGHT NATIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport per le partite dell’Italia.

Foto: FIVB