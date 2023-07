Superike, Razgatlioglu vuole spodestare Bautista in Repubblica Ceca. Locatelli ci prova

Il Mondiale superbike 2023 prosegue inesorabile e arriva al suo ultimo appuntamento prima della pausa estiva di agosto: si corre sul tracciato di Most, in Repubblica Ceca, per un Gran Premio che sarà meno scontato rispetto ai precedenti. Non ci sarà infatti solo un pretendente alla vittoria, ma la lotta si estenderà almeno a due.

Il dominatore del Mondiale fino a questo momento è stato Alvaro Bautista con la sua Ducati. Lo spagnolo ha vinto 17 gare sulle 21 disponibili, scavando un solco di 70 punti sul secondo posto di Toprak Razgatlioglu. Il divario tra i due si è assottigliato proprio a Imola, con il turco della Yamaha che ha vinto Superpole race e gara-2: proprio in gara-2 l’iberico è stato costretto al ritiro cadendo in partenza.

Il gap negli ultimi due fine settimana sembra essersi assottigliato tra i due leader del mondiale: Toprak ha vinto due gare lo scorso anno e due nel 2021 in Repubblica Ceca, Bautista ha trionfato in gara-1 nello scorso campionato. Entrambi hanno feeling con questo circuito e si daranno battaglia anche quest’anno.

Proverà a inserirsi in primis Andrea Locatelli, terza forza del Mondiale. Il pilota Yamaha sta disputando un 2023 molto costante dal punto di vista dei risultati: finora è mancato il grande picco. Da tenere d’occhio il veterano Jonathan Rea, ma anche Axel Bassani, in crescita nell’ultimo periodo, in particolare con il secondo posto in gara-2 a Imola.

Foto: Valerio Origo