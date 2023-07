Superbike, Scott Redding il più rapido nelle FP1 in Repubblica Ceca, sesto Locatelli

Scott Redding è il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP di Repubblica Ceca valido per il Mondiale Superbike 2023. L’inglese ha fatto segnare il crono di 1:33.926 all’ultimo tuffo, quando la pista si è asciugata, riuscendo a mettersi alle spalle ben quattro Yamaha. Si è nascosto invece Alvaro Bautista.

Si gira sul bagnato e i piloti cercano il feeling giusto piuttosto che il tempo veloce. Jonathan Rea è il primo a scendere in pista e inizialmente è nettamente più rapido rispetto a Razgatlioglu e Bautista, così come nei confronti di Locatelli. Si trova particolarmente bene in queste condizioni anche Alex Lowes sempre con Kawasaki.

Il duello tra Razgatlioglu e Bautista continua anche in pista, con il turco che prende la traiettoria all’interno e il leader del Mondiale che non si rende conto del suo arrivo: i due si toccano, non gradiscono questo piccolo contatto, segno ancora di questa rivalità presente tra entrambi i fuoriclasse.

Negli ultimi 20 minuti si asciuga la scia da qui passano i piloti in pista e trova le giuste contromisure a queste condizioni anche Remy Gardner: l’australiano firma il miglior tempo in 1:44.903 dopo una stagione particolarmente difficile, dando finalmente netti segni di risveglio.

Negli ultimi 10 minuti si gira addirittura con gomma slick e i tempi si abbassano notevolmente. Scott Redding, non sceso in pista nella prima parte della sessione, balza così al comando con il tempo di 1:36.729. Finisce a terra invece Soomer, praticamente debuttante in Superbike: staccata in curva 21 e gomma anteriore che lo abbandona. Quasi sulla bandiera a scacchi mette tutti in riga Razgatlioglu: 1:34.570 e oltre un secondo inflitto alla concorrenza. Arriva poi Redding che allo scadere lo batte di oltre sei decimi.

Foto: Valerio Origo