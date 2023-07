Superbike, GP Repubblica Ceca 2023: Razgatlioglu il più veloce nella FP2, 3° Petrucci

Termina nel segno di Toprak Razgatlioglu la seconda sessione di prove libere del GP della Repubblica Ceca, ottavo appuntamento del Mondiale 2023 di superbike. Il turco in sella alla Yamaha YZF R1 ha infatti registrato il miglior tempo del lotto girando in 1’32.367.

Un miglioramento evidente per il turco (il quale aveva chiuso il primo segmento al secondo posto con 1’34.570) che ha sfoggiato una buona confidenza in un tracciato quasi asciutto e con delle condizioni atmosferiche tranquille. A soli dodici millesimi dal leader si è piazzato poi il compagno di squadra Remy Gardner, secondo davanti a un bravo Danilo Petrucci (Ducati Panigale), terzo a un solo decimo dalla vetta.

Segue poi un trenino di Ducati: Micahel Ruben Rinaldi si è infatti piazzato al quarto posto con un gap di +0.193 precedendo Axel Bassani, quinto con +0.244, e l’attesissimo Alvaro Bautista, un po’ nascosto e sesto con +0.287. Più staccato poi Lorenzo Baldassarri (Yamaha YZF), diciassettesimo con +1.078.

Sessione interlocutoria poi per i tre britannici: dopo una FP1 chiusa in testa Scott Redding (BMW M100 RR) si è dovuto accontentare della nona piazza con +0.523, mentre i due piloti della Kawasaki Jonathan Rea e Alex Lowes si sono accomodati rispettivamente al nono e al decimo posto con +0.525 e +604. Tutta la top 15 però si è raccolta entro il secondo, fattore che non può che mettere ulteriore pepe in vista di una SuperPole che si preannuncia divertentissima.

SUPERBIKE GP REPUBBLICA CECA: I RISULTATI DELLA FP2

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’32.367 19 164,163 291,2

2 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’32.379 0.012 0.012 20 164,141 292,8

3 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’32.471 0.104 0.092 19 163,978 292,8

4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’32.560 0.193 0.089 17 163,820 290,5

5 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’32.611 0.244 0.051 19 163,730 289,7

6 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’32.654 0.287 0.043 14 163,654 294,4

7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1’32.884 0.517 0.230 21 163,249 292,8

8 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’32.886 0.519 0.002 21 163,245 288,9

9 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1’32.890 0.523 0.004 18 163,238 292,0

10 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’32.892 0.525 0.002 18 163,235 291,2

11 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’32.971 0.604 0.079 18 163,096 292,0

12 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’33.058 0.691 0.087 17 162,944 292,8

13 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’33.108 0.741 0.050 19 162,856 295,2

14 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1’33.335 0.968 0.227 21 162,460 287,4

15 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1’33.343 0.976 0.008 22 162,446 289,7

16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’33.401 1.034 0.058 20 162,345 296,0

17 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’33.445 1.078 0.044 21 162,269 285,2

18 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1’34.520 2.153 1.075 15 160,423 285,2

19 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’34.634 2.267 0.114 21 160,230 288,2

20 32 I. VINALES ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’34.667 2.300 0.033 15 160,174 285,9

21 38 H. SOOMER EST PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’34.978 2.611 0.311 17 159,650 287,4

22 20 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’36.055 3.688 1.077 6 157,860 277,3

23 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’36.076 3.709 0.021 4 157,825 288,9

Foto: Valerio Origo