F1, Sainz col miglior tempo sotto la pioggia nelle prove libere a Spa. 4° Leclerc dietro alle McLaren

Primo turno di prove libere sostanzialmente interlocutorio a Spa-Francorchamps in vista delle qualifiche per il Gran Premio del Belgio 2023, valido come dodicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il maltempo ha condizionato pesantemente l’andamento della sessione, spingendo i team ad effettuare pochissimi giri in modo da risparmiare treni di pneumatici da bagnato per il prosieguo del weekend sul circuito delle Ardenne.

La pioggia è stata incessante, aumentando ulteriormente d’intensità nella seconda mezz’ora e cancellando quasi completamente l’attività in pista negli ultimi 20 minuti dopo la bandiera rossa per recuperare la Williams di Logan Sargeant (ferma dopo un piccolo incidente alla staccata in fondo al Kemmel). Tra i pochi piloti che hanno sfruttato la migliore finestra prestazionale del tracciato, Carlos Sainz è stato il più veloce in 2’03″207 con gomme intermedie.

Lo spagnolo della Ferrari ha preceduto le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, staccate di 0.585 e 1.277 a parità di mescola, mentre l’altra Rossa di Charles Leclerc ha chiuso in quarta piazza a quasi 5″ di ritardo montando però le gomme full wet. Tempi poco indicativi anche per il resto della griglia, con Sergio Perez 5° sulla Red Bull ed il leader del campionato Max Verstappen ultimo senza un crono valido avendo effettuato solo un paio di installation laps.

Prossimo appuntamento alle 17.00, quando andrà in scena la qualifica del Gran Premio in condizioni (complicatissime) presumibilmente simili a questa sessione di prove libere.

CLASSIFICA FP1 GP BELGIO 2023

1 Carlos SAINZ Ferrari2:03.207 3

2 Oscar PIASTRI McLaren+0.585 2

3 Lando NORRIS McLaren+1.277 2

4 Charles LECLERC Ferrari+4.941 3

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+5.033 2

6 Alexander ALBON Williams+5.187 2

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+5.860 3

8 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+6.022 3

9 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+6.112 3

10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+6.835 3

11 Fernando ALONSO Aston Martin+7.076 2

12 Lewis HAMILTON Mercedes+7.092 3

13 George RUSSELL Mercedes+7.268 3

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+8.878 4

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+10.795 3

16 Logan SARGEANT Williams- – 2

17 Lance STROLL Aston Martin- – 3

18 Pierre GASLY Alpine- – 1

19 Esteban OCON Alpine- – 1

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing- – 2

