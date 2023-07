Superbike, GP Imola 2023: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Dopo un weekend di riposo, il Mondiale Superbike torna in azione da venerdì 14 a domenica 16 luglio per il Gran Premio d’Italia 2023, valevole come settimo appuntamento della stagione. Si gareggia all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola per un round che si preannuncia altamente spettacolare ed interessante.

L’osservato speciale sarà come di consueto il campione iridato in carica Alvaro Bautista, dominatore assoluto sin qui del 2023 con sedici vittorie su diciotto gare disputate con la Ducati. Gli avversari più temibili potrebbero essere gli altri ducatisti Michael Ruben Rinaldi, Axel Bassani e Danilo Petrucci, oltre alle Yamaha ufficiali di Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli e la Kawasaki di Jonathan Rea.

Tutte le sessioni della Superbike a Imola verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go e Now, mentre TV8 manderà in onda in diretta in chiaro solo le due gare tradizionali (Superpole Race in leggera differita). OA Sport vi offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale delle manche con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP IMOLA SUPERBIKE 2023

Venerdì 14 luglio

Ore 10.30 Prove libere 1 a Imola – Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Prove libere 2 a Imola – Sky Sport MotoGP

Sabato 15 luglio

Ore 9.00 Prove libere 3 a Imola

Ore 11.10 Superpole a Imola – Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara-1 a Imola – TV8, Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

Domenica 16 luglio

Ore 9.00 Warm-up a Imola

Ore 11.00 Superpole Race a Imola – Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 Gara-2 a Imola – TV8, Sky Sport Summer e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA SUPERBIKE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP, mentre TV8 (Superpole Race in leggera differita) e Sky Sport Summer trasmetteranno solo gara-1 e gara-2.

Diretta streaming: Sky Go e Now, mentre tv8.it manderà in onda gara-1 e gara-2.

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Live Media/Valerio Origo