Superbike, Bautista scaccia i dubbi e, grazie alla caduta di Razgatlioglu, rimette le mani sul titolo

Alvaro Bautista scaccia i cattivi pensieri. Il campione del mondo in carica, infatti, ha vissuto un fine settimana del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottavo appuntamento del Mondiale di superbike 2023, letteralmente dai due volti. La prima parte aveva acceso qualche piccolo campanello d’allarme per il pilota spagnolo, mentre la domenica ha ricacciato indietro ogni dubbio.

Fino all’avvio del weekend di Imola, il portacolori della Ducati sembrava procedere su un ritmo impossibile per tutti i rivali, poi è successo qualcosa. La caduta in avvio della Gara-2 del round italiano, il 12° posto di Gara-1 di Most, ed il terzo della Superpole Race, avevano fatto porre alcuni dubbi a tutti. C’era di nuovo un campionato?

Il Mondiale che sembrava assolutamente chiuso e blindato dopo Donington, si stava riaprendo? La vittoria di Toprak Razgatlioglu nella gara su distanza ridotta di domenica mattina aveva portato il turco a “sole” 49 lunghezze di distacco dal campione del mondo, con la sensazione che il trend della stagione potesse cambiare direzione. Tutta la pressione passava sulle spalle del ducatista.

Tutto, invece, è stato rimandato al mittente in Gara-2. Non tanto per il ritrovato successo di Alvaro Bautista, quanto per la caduta del portacolori della Yamaha. Da 49 i punti sono tornati 74 con la sensazione che Toprak Razgatlioglu abbia avuto tra le mani in Gara-2 di Most la chance di mettere ufficialmente un po’ di sabbia negli ingranaggi del duo Ducati-Bautista, gettando però tutto alle ortiche. Il titolo è tornato nelle mani dell’iberico e ora mancano solo 4 appuntamenti al termine…

Foto: LPS Otto Moretti