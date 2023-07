LIVE Alcaraz-Rune, Wimbledon 2023 in DIRETTA: i dominatori del futuro si affrontano ai quarti di finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Alcaraz-Rune, match valido per i quarti di finale dell’edizione 2023 del torneo di Wimbledon, uno dei quattro major stagionali: sul centrale dell’All England Club del sobborgo londinese si sfideranno i due astri nascenti del tennis globale, in palio ci si gioca l’accesso in semifinale.

Il numero uno del mondo è il principale candidato nel ruolo di antagonista sulla strada del grande favorito del torneo, Novak Djokovic: dopo le due vittorie in apertura con Jeremy Chardy e Alexandre Muller, Alcaraz ha faticato parecchio ai sedicesimi contro l’ostico cileno Nicolas Jarry, eliminato in quattro set, prima di affrontare e sconfiggere il finalista dell’edizione 2021, Matteo Berrettini, con il punteggio di 3-6 6-3 6-3 6-3. Lo spagnolo è sicuramente cresciuto nel corso delle giornate e, soprattutto nel match con l’azzurro, ha dato ottimi segnali. Il murciano cerca il primo approdo in semifinale a Londra, il terzo della carriera in un major.

Rune, d’altro canto, ha avuto più grattacapi nel corso del torneo: il danese ha eliminato, nell’ordine, la wildcard locale George Loffhagen e lo spagnolo Roberto Carballes in tre set, Alejandro Davidovich Fokina al super tie-break del quinto set – il danese, sotto 8-5 nell’ultimo game del match, ha conquistato cinque punti di fila per eliminare l’iberico con il punteggio di 10-8 – e il sempre temibile Grigor Dimitrov, sconfitto in quattro parziali. Il numero 6 del mondo, nell’unica partecipazione a Wimbledon prima di questa stagione, aveva perso immediatamente al primo turno contro l’americano Marcos Giron. Il danese cerca la prima semifinale nel torneo londinese e, più in generale, la prima in un torneo del Grande Slam.

Il match, programmato come secondo sul campo centrale dopo la sfida tra Ons Jabeur e Elena Rybakina a partire dalle 14.30 ore italiane

